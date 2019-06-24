США создадут стратегический порт в Арктике для противостояния России

Сенат Соединенных Штатов приписал вооруженным силам и Морской администрации определить, какой из портов, расположенных в арктической зоне, будет объявлен стратегическим для противостояния России. Об этом сообщает издание Defensenews.

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Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США на 2020 год (NDAA), принятый Комитетом Сената по вооруженным силам, предписывает министру обороны, совместно с председателем Объединенного комитета начальников штабов, Инженерного корпуса армии, Береговой охраны и Морской администрации назначить один или несколько портов в качестве "стратегических арктических портов Министерства обороны" в течение ближайших 90 дней.

Ожидается, что сенат проголосует за NDAA на следующей неделе.

Американский порт в Арктике должен будет противодействовать активной деятельности России в регионе, включая строительство военной базы "Северный клевер", имеющую замкнутый цикл жизнеобеспечения. На данный момент не указано, будет ли развиваться один из имеющихся портов, или же будет выстроена полностью новая передовая база, которая станет точкой базирования и ремонта для ВМС США.

В Арктике скрыт огромный потенциал

Конгресс все больше обеспокоен раскрывающимся потенциалом новых северных морских торговых путей. Доминирование России в Арктике и ее активная позиция лишь подчеркивает сильное отставание США в этой сфере. Вашингтон имеет всего два ледокола, при этом лишь один из них является ограниченно действующим. В тоже время ледокольный флот России включает в себя десятки кораблей, в том числе и атомных.

Доминирование в Арктике является одной из важнейших стратегических задач России. Имея 22600 км арктического побережья, в Москве видят в регионе ключ к безопасности страны и ее долгосрочному экономическому процветанию. В 2017 году президент Российской Федерации Владимир Путин оценил только минеральные богатства региона в сумму в 30 триллионов долларов.

Источник изображения: topwar.ru

Осознавая свое отставание, США пытаются усиливаться в Арктике. В апреле Береговая охрана Соединенных Штатов заключила контракт с VT Halter стоимостью 750 миллионов долларов на детальное проектирование и строительство дизель-электрического ледокола, который станет первым из небольшого флота в шесть кораблей этого типа для растущих потребностей Вашингтона на Крайнем Севере. ,

Дэн Гур, бывший сотрудник администрации Буша в сфере обороне и аналитик в Институте Лексингтона, подчеркнул, что если считать Россию конкурентом в этой сфере, то у США нет иного выбора, кроме как попытаться хотя бы частично компенсировать российскую активность в Арктике. Более того, даже скромные инвестиции могут иметь большую доходность, сказал он.

Российское правительство видит Арктику как уязвимый длинный фланг - потенциально самый уязвимый фланг для авиации и ракет. Плюс развития арктического порта заключается в том, что Россия будет вкладывать массу ресурсов для противостояния ему. Стоимость содержания, скажем, авиабазы в Арктике, огромна. И это те ресурсы, которые Москва иначе могла бы использовать иначе – например, финансировать войска на возможном Европейском театре военных действий.

Флоту нужен ремонт

Проблема флота США на севере в том, что он нуждается в ремонте. На данный момент у США нет передовой базы, расположенной глубоко в этом регионе. В качестве возможного варианта она может быть создана в городке Ном на Аляске – он расположен неподалеку от Берингова пролива, и мог бы стать портом поддержки в те месяцы, что судоходство является доступным в этом районе.

Однако размещение базы где-то в северной части Аляски, например, в заливе Прадхо, эксперты считают проблематичным, потому что возможное таяние вечной мерзлоты может превратить эту область в болото.

Я думаю, что идея разместить базу на Крайнем Севере - плохая идея. Это слишком дорого, и после постройки вы и не сможете использовать ее большую часть года.

- рассуждает Брайан Кларк, офицер подводной лодки и аналитик Центра стратегических и бюджетных оценок.

Логистика в Арктике в приоритете

В тоже время расширение присутствия Вашингтона в Арктике – лишь вопрос времени, особенно в свете таяния полярных льдов. Поддержка кораблей в Арктике с точки зрения логистики была определена как зона риска командующим Шестым флотом США вице-адмиралом Лизой Франкетти в январском интервью Defense News.

Авианосная ударная группа Harry S. Truman участвовала в учениях Trident Juncture в Норвежском море в октябре, и проблема логистики в полярной зоне стала ключевым выводом из маневров. Насколько глубоко США решат шагнуть в Арктику станет ясно в ближайшие три месяца.