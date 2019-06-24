Показано использование дальнобойной винтовки "Сепаратист" на Донбассе

На Донбассе продемонстрировали использование снайперской винтовки, которая носит название "Сепаратист". Речь идёт о дальнобойной крупнокалиберной винтовке, которая способна поражать цели (мишени) на расстоянии около 2500 м. Винтовка способна наносить ущерб не только живой силе противника, но и легкобронированным целям.

Источник изображения: topwar.ru

Особенность "Сепаратиста" в том, что эта крупнокалиберная винтовка практически не имеет отдачи вследствие конструктивной особенности в виде мощного дульного тормоза.

На кадрах ролика продемонстрирована работа снайпера по позициям украинских силовиков, которые находятся перед небольшой лесопосадкой у линии электропередач. Видно, как на позиции выдвигается группа в количестве трёх человек. Тем временем там уже находятся несколько украинских военнослужащих. Происходит некое подобие смены караула (часовых).

Снайпер ведёт достаточно длительное наблюдение, причём огонь с его стороны открывается только тогда, когда смена украинских военнослужащих на позициях уже произошла. Далеко не все выстрелы "в десятку", однако видны и прямые попадания боеприпасов крупного калибра по украинскому укреплению.

Разрывы и клубы дыма, которые видны после выстрелов из "Сепаратиста", говорят о мощности это стрелкового оружия и боеприпасов к нему, которые имеются на вооружении НМ Луганской и Донецкой народных республик.