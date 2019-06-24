Войти
24.06.2019
Военное обозрение

Показано использование дальнобойной винтовки "Сепаратист" на Донбассе

478
0
0

На Донбассе продемонстрировали использование снайперской винтовки, которая носит название "Сепаратист". Речь идёт о дальнобойной крупнокалиберной винтовке, которая способна поражать цели (мишени) на расстоянии около 2500 м. Винтовка способна наносить ущерб не только живой силе противника, но и легкобронированным целям.

Источник изображения: topwar.ru

Особенность "Сепаратиста" в том, что эта крупнокалиберная винтовка практически не имеет отдачи вследствие конструктивной особенности в виде мощного дульного тормоза.

На кадрах ролика продемонстрирована работа снайпера по позициям украинских силовиков, которые находятся перед небольшой лесопосадкой у линии электропередач. Видно, как на позиции выдвигается группа в количестве трёх человек. Тем временем там уже находятся несколько украинских военнослужащих. Происходит некое подобие смены караула (часовых).

Снайпер ведёт достаточно длительное наблюдение, причём огонь с его стороны открывается только тогда, когда смена украинских военнослужащих на позициях уже произошла. Далеко не все выстрелы "в десятку", однако видны и прямые попадания боеприпасов крупного калибра по украинскому укреплению.

Разрывы и клубы дыма, которые видны после выстрелов из "Сепаратиста", говорят о мощности это стрелкового оружия и боеприпасов к нему, которые имеются на вооружении НМ Луганской и Донецкой народных республик.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
06.03.2019
В Киеве предложили создать "оружие возмездия" России
30.03.2015
"Панцирь" санкций не боится
10.07.2014
Украина не дождется «оборонного чуда» за счет сокращения научных программ
30.04.2009
Путин надеется на активизацию сотрудничества с Украиной в сфере авиастроения
22.08.2008
За флотом и ракетами. Президент Сирии приехал в Россию с поддержкой и за поддержкой
11.04.2008
"Пиар" от Виктора Ющенко: полеты во сне и наяву. Познавательное "посещение" региона или "гол" пресс-службе президента?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 13:31
  • 6
Электромобили оказались экологичнее дизеля даже с учетом «грязного» электричества
  • 24.06 13:20
  • 38
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 24.06 12:34
  • 6
Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
  • 24.06 11:38
  • 16
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 24.06 11:38
  • 2
Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок
  • 24.06 11:25
  • 56
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 24.06 11:12
  • 1
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
  • 24.06 10:23
  • 17
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 24.06 09:19
  • 1
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 24.06 09:15
  • 3
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 24.06 07:34
  • 1
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 24.06 07:12
  • 2
Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
  • 24.06 01:55
  • 7
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 24.06 01:19
  • 1
Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159
  • 24.06 00:23
  • 1
Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515