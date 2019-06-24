Экипаж предстоящей миссии на МКС отработал действия при разгерметизации

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Имитация рабочего дня космонавтов отработана основным и дублирующим экипажами Международной космической станции (МКС) в рамках подготовки к намеченному на 20 июля полёту, сообщает Роскосмос.

"Типовые полётные сутки" (ТПС) можно назвать репетицией экзаменационной комплексной тренировки (ЭКТ) на тренажёре российского сегмента (РС) МКС, так как они проводятся в таком же формате. Фактически это имитация рабочего дня экипажа", - сказано в сообщении, размещённом на сайте госкорпорации в субботу.

В Роскосмосе отметили, что в рамках тренировки отработано также поведение экипажа в нештатной ситуации. Среди нештатных ситуаций, с которыми могут столкнуться космонавт или весь экипаж, могут быть, например, отказ связи, сбой в работе системы жизнеобеспечения, ассенизационно-санитарного устройства (АСУ), бортовой вычислительной системы.

"Бывают и такие проблемы, как опасность столкновения с космическим мусором. В данном случае нужно изменить орбиту станции таким образом, чтобы минимизировать или обнулить возможность столкновения. Среди аварийных ситуаций, которые обычно инструкторы припасают на конец "рабочего дня", может быть разгерметизация, пожар или утечка аммиака. В этот раз обоим экипажам МКС-60/61 досталась разгерметизация, с которой они успешно справились", - информирует Роскосмос.

ТПС отработали основной (космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган) и дублирующий (космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков, астронавт NASA Томас Маршбёрн и астронавт JAXA Соичи Ногучи) экипажи МКС-60/61.

В Роскосмосе отмечают, что "благодаря "репетиционному рабочему дню" на станции космонавты и астронавты могут прочувствовать ритм, в котором им предстоит жить в космическом пространстве".

"Кроме того, это способствует закреплению навыков выполнения действий по радиограммам и позволяет иностранным членам экипажа лучше узнать системы РС МКС, с которыми они будут работать на станции", - сказано в сообщении.