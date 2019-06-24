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24.06.2019
Военно-промышленный курьер

Спутник системы ГЛОНАСС введен в эксплуатацию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Космический аппарат "Глонасс-М", запущенный в мае, введен в эксплуатацию 22 июня. Об этом свидетельствует отчет Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш о составе спутниковой группировки ГЛОНАСС.

Введенный в эксплуатацию спутник был запущен с космодрома Плесецк 27 мая. С 22 июня аппарат начал использоваться по целевому назначению на позиции №12.

По состоянию на 22 июня в состав спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС входит 27 космических аппаратов. 24 спутника используются по целевому назначению, два аппарата выведены в орбитальный резерв, ещё один проходит летные испытания.

К 2033 году спутниковая группировка ГЛОНАСС будет полностью переведена на аппараты третьего поколения "Глонасс-К2".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Глонасс-К
Глонасс-М
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ЦНИИмаш
Проекты
ГЛОНАСС
Плесецк
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