Спутник системы ГЛОНАСС введен в эксплуатацию

Космический аппарат "Глонасс-М", запущенный в мае, введен в эксплуатацию 22 июня. Об этом свидетельствует отчет Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш о составе спутниковой группировки ГЛОНАСС.

Введенный в эксплуатацию спутник был запущен с космодрома Плесецк 27 мая. С 22 июня аппарат начал использоваться по целевому назначению на позиции №12.

По состоянию на 22 июня в состав спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС входит 27 космических аппаратов. 24 спутника используются по целевому назначению, два аппарата выведены в орбитальный резерв, ещё один проходит летные испытания.

К 2033 году спутниковая группировка ГЛОНАСС будет полностью переведена на аппараты третьего поколения "Глонасс-К2".