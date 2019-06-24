Американские верфи теряют компетенцию

Судостроительная промышленность Соединенных Штатов сталкивается с возрастающими проблемами, вызванными стареющей рабочей силой, отсутствием стабильности в рабочей нагрузке и незаинтересованностью молодых американцев в трудоустройстве на верфи. Все это приводит к утрате данной отраслью производственной компетенции. Об этом заявила группа менеджеров и инженеров, занятых в судостроении.

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Один из них, Тодд Хукс, генеральный директор судоремонтного завода BAE Systems в Джексонвилле, штат Флорида, отметил, что средний возраст его работников составляет 55 лет, а высококвалифицированные сотрудники уходят на пенсию. Удержанию кадров препятствуют колебания в рабочем процессе, вызванные неравномерными заказами военно-морских сил.

Мы не можем этого допустить. Нам нужна стабильная рабочая сила

- пояснил Хукс, указав, что без обученных рабочих будет сложно создавать корабли и боевые системы ввиду того, что они становятся все более продвинутыми.

С его слов, образовательная политика также препятствует пополнению кадров, так как школы заинтересованы в том, чтобы каждый ученик поступил в колледж. При этом молодежь не знает о том, что труд на верфях хорошо оплачивается.