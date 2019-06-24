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24.06.2019
Военное обозрение

В Британии подсчитали число "перехватов" российских кораблей

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Количество случаев, когда Королевский флот отправлялся на сопровождение кораблей ВМФ России, приближающихся к территориальным водам Великобритании, удвоилось с 2013 года.

Источник изображения: topwar.ru

Данные, полученные изданием UK Defence Journal, показывают, что английские корабли выводились на перехват и идентификацию 31 раз в минувшем году. При этом в 2013 году данных случаев насчитывалось лишь 12.

Самое последнее в этом ряду событие произошло в марте 2019 года, когда HMS Defender (эсминец типа 45) "перехватил" российскую оперативную группу, проходившую вдоль побережья страны. В ее состав входили фрегат "Адмирал Горшков" и три вспомогательных судна. Defender продолжал отслеживать перемещение группы, пока она не покинула "область национальных интересов Великобритании".

Россия отрабатывает более напористую военную позицию по отношению к Западу

- заявил министр обороны Марк Ланкастер.

Корабли РФ из Северного и Балтийского флотов регулярно минуют Великобританию по пути следования в Средиземное море и Персидский залив или в обратном направлении.

Ниже приводятся полные данные по "числа случаев, когда корабли Королевского флота активизировались в ответ на корабли ВМФ России, приближающиеся к территориальным водам Великобритании":

2013: 12

2014: 11

2015: 14

2016: 20

2017: 33

2018: 31

2019 (по 31 марта): 1

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
Type 45
БФ
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