В Британии подсчитали число "перехватов" российских кораблей
Количество случаев, когда Королевский флот отправлялся на сопровождение кораблей ВМФ России, приближающихся к территориальным водам Великобритании, удвоилось с 2013 года.
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Данные, полученные изданием UK Defence Journal, показывают, что английские корабли выводились на перехват и идентификацию 31 раз в минувшем году. При этом в 2013 году данных случаев насчитывалось лишь 12.
Самое последнее в этом ряду событие произошло в марте 2019 года, когда HMS Defender (эсминец типа 45) "перехватил" российскую оперативную группу, проходившую вдоль побережья страны. В ее состав входили фрегат "Адмирал Горшков" и три вспомогательных судна. Defender продолжал отслеживать перемещение группы, пока она не покинула "область национальных интересов Великобритании".
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Корабли РФ из Северного и Балтийского флотов регулярно минуют Великобританию по пути следования в Средиземное море и Персидский залив или в обратном направлении.
Ниже приводятся полные данные по "числа случаев, когда корабли Королевского флота активизировались в ответ на корабли ВМФ России, приближающиеся к территориальным водам Великобритании":
2013: 12
2014: 11
2015: 14
2016: 20
2017: 33
2018: 31
2019 (по 31 марта): 1
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