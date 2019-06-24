Войти
24.06.2019
ТАСС

Запущенный в мае спутник "Глонасс-М" ввели в эксплуатацию

343
0
0
ГЛОНАСС-М
Навигационный спутник "ГЛОНАСС-М".
Источник изображения: politikus.ru

Аппарат используется по целевому назначению, сообщили в ЦНИИмаш

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-М", который был выведен на орбиту 27 мая, начал в субботу использоваться по целевому назначению. Об этом говорится на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

"Используется по целевому назначению", - появилась в субботу надпись в строке состояния на сайте.

Ему присвоен №758, он размещен в точке №12, где уже функционирует спутник "Глонасс-М" №723. Этот аппарат был запущен 25 декабря 2007 года и введен в эксплуатацию 22 января 2008 года. Таким образом, он проработал на орбите уже 11 лет при изначальном сроке эксплуатации в семь лет.

Орбитальная группировка системы ГЛОНАСС сейчас насчитывает 27 спутников, из которых 24 аппарата используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, два - в орбитальном резерве.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая в 09:23 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк. В установленное время космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на расчетную орбиту. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС приняли спутник на управление.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Глонасс-М
Компании
ГИКЦ им. Титова
ЦНИИмаш
Проекты
ГЛОНАСС
Плесецк
Союз-2 РН
Похожие новости
29.05.2019
Новый спутник "Глонасс-М" заменит аппарат, введенный в эксплуатацию в 2008 году
28.05.2019
Специалисты ВКС приняли управление спутником "Глонасс-М"
28.05.2019
Ракета "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" стартовала с Плесецка
18.06.2018
Спутник "Глонасс-М" вывели на целевую орбиту
25.09.2017
Спутник "Глонасс-М" успешно выведен на расчетную орбиту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 13:23
  • 5
Электромобили оказались экологичнее дизеля даже с учетом «грязного» электричества
  • 24.06 13:20
  • 38
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 24.06 12:34
  • 6
Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
  • 24.06 11:38
  • 16
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 24.06 11:38
  • 2
Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок
  • 24.06 11:25
  • 56
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 24.06 11:12
  • 1
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
  • 24.06 10:23
  • 17
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 24.06 09:19
  • 1
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 24.06 09:15
  • 3
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 24.06 07:34
  • 1
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 24.06 07:12
  • 2
Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
  • 24.06 01:55
  • 7
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 24.06 01:19
  • 1
Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159
  • 24.06 00:23
  • 1
Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515