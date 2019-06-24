Запущенный в мае спутник "Глонасс-М" ввели в эксплуатацию

Аппарат используется по целевому назначению, сообщили в ЦНИИмаш

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Спутник "Глонасс-М", который был выведен на орбиту 27 мая, начал в субботу использоваться по целевому назначению. Об этом говорится на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

"Используется по целевому назначению", - появилась в субботу надпись в строке состояния на сайте.

Ему присвоен №758, он размещен в точке №12, где уже функционирует спутник "Глонасс-М" №723. Этот аппарат был запущен 25 декабря 2007 года и введен в эксплуатацию 22 января 2008 года. Таким образом, он проработал на орбите уже 11 лет при изначальном сроке эксплуатации в семь лет.

Орбитальная группировка системы ГЛОНАСС сейчас насчитывает 27 спутников, из которых 24 аппарата используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, два - в орбитальном резерве.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая в 09:23 мск с пусковой установки №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Плесецк. В установленное время космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на расчетную орбиту. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС приняли спутник на управление.