"Тотальное уничтожение": Трамп пригрозил Ирану

Трамп унизил Иран и напророчил ему "тотальное уничтожение"

США не хотят войны с Ираном, но, если она все же произойдет, это будет "уничтожение, которого никто никогда раньше не видел" - предупредил глава Белого дома Дональд Трамп. Он также заявил, что если Иран захочет иметь ядерное оружие - то будет и впредь "жить с разрушенной экономикой". Президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" заявил, что применение США военной силы против Ирана приведет к катастрофе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном, но, если она все же произойдет, это будет "уничтожение, которого никто никогда раньше не видел", передает NBC.

"Но я не собираюсь этого делать", - добавил глава Белого дома. При этом Трамп сказал, что нет никаких предварительных условий для переговоров Вашингтона с Тегераном.

"У них не может быть ядерного оружия. И если они хотят поговорить об этом, хорошо. В противном случае они будут долго жить с разрушенной экономикой", - пояснил американский лидер.

Ранее президент писал в твиттере, что у его команды были планы по нанесению удара по нескольким целям в Иране, но Трамп посчитал, что гибель людей будет непропорциональна падению американского беспилотника, ранее сбитого Ираном.

Ранее Тегеран заявил, что невооруженный беспилотник Global Hawk выполнял шпионскую миссию над территорией Ирана, но Вашингтон заявил, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР), который является частью вооруженных сил Ирана, уверяют, что сбили американский беспилотник в южной части страны у входа в Персидский залив, передает ФАН.

Кроме того, в КСИР отметили, что беспилотник Соединенных Штатов летел с выключенным оборудованием для опознавания. Как отмечает Иран, дрон хотел скрытно достичь иранского порта Чабахар, расположенного на юго-востоке страны.

Трамп сказал, что спросил своих генералов: "Я хочу кое-что узнать. Сколько людей будет убито при нашей атаке, в данном случае - иранцев?"

"По словам генерала, около 150 человек будут убиты. И мне это не понравилось, я не думаю, что это было пропорционально",

- пояснил президент США.

По словам источников CNN в администрации американского лидера, ответными действиями Вашингтона могут стать новые санкции против Ирана.

"У нас есть дополнительные возможности для введения санкций. Я бы не сказал, что президент думает о военных вариантах. Главное, о чем мы думаем, это дополнительные санкции", - сказал высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Ранее - в четверг, 20 июня, президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии" заявил, что применение США военной силы против Ирана приведет к катастрофе, передает НСН.

"Это было бы катастрофой для региона как минимум", - сказал российский лидер.

Он отметил, что всплеск насилия привел бы к увеличению числа беженцев. Глава государства отметил, что "очень трудно просчитать" последствия в случае применения военной силы.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявления Трампа возможным началом войны с иранской стороной. Об этом он написал в твиттере. По мнению сенатора, все президенты США стремятся к войне.

"У [42-го президент США Билла] Клинтона - война в Югославии, у [43-го главы Джорджа] Буша-мл. сразу две войны - в Ираке и Афганистане, у [44-го лидера Барака] Обамы - в Ливии", - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что клятва Трампа о том, что новые военные действия не будут разворачиваться против других стран, имеет цену - "и мир скоро узнает о ней".

При этом Пентагон уже одобрил отправку на Ближний Восток дополнительно 1 тыс. американских военнослужащих. В военном ведомстве такое решение объяснили "оборонительными целями для противодействия угрозам, возникающим в воздушном пространстве, на море и на суше".

По сообщению Вашингтона, "недавние атаки Ирана" подтвердили "надежную и достоверную" развединформацию о "враждебном поведении иранских сил и контролируемых ими группировок", которую получили США.

Под "недавними атаками", очевидно, подразумевается инцидент в Оманском заливе, который произошел на прошлой неделе. Там на двух танкерах произошли взрывы и пожар. Вашингтон обвинил в случившемся Тегеран.

Иранская сторона, в свою очередь, заявила, что эти обвинения безосновательны, а Соединенные Штаты таким образом пытаются оправдать антииранские санкции.

Москва призвала США в этой связи к сдержанности и проведению расследования, а Вашингтон в ответ обвинил Россию в стремлении пересмотреть мировой порядок и разрушить международную систему, которая якобы обеспечила мир на протяжении десятилетий.

Европа же не будет вмешиваться в происходящее - заявил председатель Европейского совета Дональд Туск. "Иногда лучше не вмешиваться", - заявил сказал еврочиновник.

По его словам, многие проблемы в истории Европы были спровоцированы "активной политикой". Он также добавил, что ЕС внимательно следит за развитием событий в Персидском заливе.

Нужно добавить, что на следующей неделе в Израиле состоится встреча советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, секретаря Совбеза России Николая Патрушева и главы Совета нацбезопасности Израиля Меира Бен-Шабата. Как пишут американские СМИ, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху надеется, что саммит сделает ситуацию на Ближнем Востоке более стабильной.

Рафаэль Фахрутдинов