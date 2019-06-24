Американские "Абрамсы" уничтожили посевы в румынской деревне

Техника армии США по ошибке проехала через румынскую деревню, повредив посевы и напугав мирных жителей. Американские военные проигнорировав обращения местных жителей и предупреждения, проехали по засеянным полям, уничтожив часть урожая.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно сообщению издания Agrointel, неожиданный военный инцидент произошел в румынском городе Фетешти. Боевая техника армии США, включая ОБТ "Абрамс", уничтожила часть посевов, и посеяла панику среди местных жителей.

Танки проехали через румынскую фермерскую деревню в районе Фетести, округ Яломита.

Фермеры, работающие на участке, стали свидетелями настоящего нашествия танков на посевы пшеницы, подсолнечника и кукурузы.

-утверждает издание.

Местные жители сообщают, что пытались переговорить с солдатами, но те проигнорировали их и продолжали продвигаться по полям фермы.

Фермеры сообщили об инциденте в полицию, но утверждают, что полиция пришла лишь спустя некоторое время, и сказала местным жителям, что это были учения НАТО, и военные следовали неправильно введенным координатам, ошибочно заехав на частную землю.

Танки участвовали в учениях Sabre Guardian 19

Согласно сообщениям СМИ, румынские и американские войска участвуют в совместных учениях Sabre Guardian 19. Маневры проходят с 3 по 24 июня на территории Болгарии, Венгрии и Румынии. Sabre Guardian 19 предназначен для улучшения интеграции многонациональных боевых сил.

Стоит также отметить, что во время инцидента был замечен модифицированный танк Abrams с визуальными модификациями, имеющими тот же внешний вид, что и система активной защиты Trophy.

Ранее в этом месяце официальные представители армии США в Европе заявили, что Абрамс, оснащенный визуальными модификациями для имитации системы активной защиты Trophy, принимает участие в Sabre Guardian 19.

Используются визуальные модификации, которые имеют тот же размер и вес фактической системы, чтобы подразделение могло предоставлять обратную связь Министерству обороны в частности, в отношении влияния системы на маневренность транспортного средства, осведомленность экипажа о ситуации и способность танка поражать цели.

- отметили в отделе по связям с общественностью армии США.

Израильская компания "Рафаэль", совместно с американской Leonardo DRS, выиграла конкурс на оснащение ОБТ "Абрамс" системами активной защиты Trophy. Также облегченная версия КАЗ должна быть установлена на колесные БТР "Страйкер". Общая сумму контракта составила на данный момент более 200 миллионов долларов США.