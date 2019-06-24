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24.06.2019
Военное обозрение

Новая китайская ракета PL-15 вызвала беспокойство в США

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Вооруженные силы США ведут разработку новой ракеты класса "воздух-воздух" AIM-260, которая призвана заменить почтенную AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air, или AMRAAM. Работы подстегивает обеспокоенность ВВС и ВМС страны тем, что китайцы получили превосходство над американскими истребителями благодаря созданным в КНР передовым ракетам.

Источник изображения: topwar.ru

Бригадный генерал ВВС США Энтони Дженатемпо представил подробную информацию о новой ракете. Программа AIM-260, также известная как JATM, фактически реализуется уже более двух лет, но официальные лица говорят о ней публично впервые.

Это должно быть оружие следующего поколения класса "воздух-воздух", предназначенное для завоевания превосходства в воздухе нашими истребителями

- пояснил указанный военный, указав, что оно имеет большую дистанцию действия в сравнении с AMRAAM.

JATM в конечном итоге заменит AIM-120 как стандартную ракету дальнего действия. Создание новой ракеты осуществляется на фоне аналогичных разработок в России и Китае, которые создают оружие для Су-57 и J-20 соответственно. Со слов Дженатемпо, появление в 2016 году китайской PL-15, который использует импульсный двигатель, стало ключевым фактором, который заставил Пентагон начать программу JATM. Работы поручены компании Lockheed Martin.

Как пояснил генерал, AIM-260 не будет использовать прямоточный реактивный двигатель, однако он не раскрыл деталей, как предполагается увеличить диапазон действия новой ракеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
AMRAAM
J-20
ПАК ФА
Компании
Lockheed-Martin
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