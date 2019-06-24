Войти
24.06.2019
Военное обозрение

Чехия отказывается от Як-40

461
0
0

Министр обороны Чехии Любомир Метнар сообщил о заключении пакета соглашений, направленных на повышение боеспособности вооруженных сил страны. Всего были подписаны три контракта на общую сумму почти 4 млрд. чешских крон (176,6 млн. долл.).

На данные средства планируется приобрести два транспортных самолета С295, осуществить модернизацию 33 танков Т-72М и закупить систему планирования полетов.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно данным Military Balance, в настоящее время вооруженные силы страны располагают 30 единицами Т-72М4CZ. Еще 93 танка Т-72 находятся на хранении. По всей видимости, именно из их числа будут модернизированы 33 машины.

Армия Чешской Республики должна увеличить свои транспортные возможности и заменить устаревшие Як-40

- пояснил Метнар, добавив, что новый самолет будет "более экономичным, с большей дальностью полета и более современными системами, чем те, которые были приобретены ранее".

На данный момент в составе транспортной авиации находится два Як-40, от которых теперь решено отказаться. Министр обороны указал на надежность и низкие эксплуатационные расходы нынешних четырех C295, которые используются чешской армией для тренировки личного состава и перевозки высокопоставленных деятелей.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Продукция
C-295 CASA
Т-72
Як-40
Похожие новости
20.06.2019
ВС Чехии намерены модернизировать танки T-72M4CZ
26.04.2017
Равнение на Швейка
31.08.2016
Чудо на Висле
15.12.2015
Чехия заменит советские вертолеты, закупив технику стран НАТО
16.10.2012
ВВС Ирака получат 28 чешских самолетов L-159
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 13:31
  • 6
Электромобили оказались экологичнее дизеля даже с учетом «грязного» электричества
  • 24.06 13:20
  • 38
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 24.06 12:34
  • 6
Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
  • 24.06 11:38
  • 16
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 24.06 11:38
  • 2
Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок
  • 24.06 11:25
  • 56
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 24.06 11:12
  • 1
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
  • 24.06 10:23
  • 17
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 24.06 09:19
  • 1
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 24.06 09:15
  • 3
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 24.06 07:34
  • 1
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 24.06 07:12
  • 2
Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
  • 24.06 01:55
  • 7
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 24.06 01:19
  • 1
Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159
  • 24.06 00:23
  • 1
Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515