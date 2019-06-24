Чехия отказывается от Як-40

Министр обороны Чехии Любомир Метнар сообщил о заключении пакета соглашений, направленных на повышение боеспособности вооруженных сил страны. Всего были подписаны три контракта на общую сумму почти 4 млрд. чешских крон (176,6 млн. долл.).

На данные средства планируется приобрести два транспортных самолета С295, осуществить модернизацию 33 танков Т-72М и закупить систему планирования полетов.

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Согласно данным Military Balance, в настоящее время вооруженные силы страны располагают 30 единицами Т-72М4CZ. Еще 93 танка Т-72 находятся на хранении. По всей видимости, именно из их числа будут модернизированы 33 машины.

Армия Чешской Республики должна увеличить свои транспортные возможности и заменить устаревшие Як-40

- пояснил Метнар, добавив, что новый самолет будет "более экономичным, с большей дальностью полета и более современными системами, чем те, которые были приобретены ранее".

На данный момент в составе транспортной авиации находится два Як-40, от которых теперь решено отказаться. Министр обороны указал на надежность и низкие эксплуатационные расходы нынешних четырех C295, которые используются чешской армией для тренировки личного состава и перевозки высокопоставленных деятелей.