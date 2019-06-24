Коалиция США не подтвердила информацию об эвакуации персонала из Ирака

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не располагает информацией для того, чтобы подтвердить сообщения о подготовке эвакуации сотрудников компаний-подрядчиков с военной базы США в Ираке. Об этом "РИА Новости" сообщили в пресс-центре Совместной объединенной оперативной группы (CJTF-OIR) — операции "Непоколебимая решимость".

О подготовке к эвакуации ранее со ссылкой на источники среди иракских военных сообщило агентство Reuters. Отмечается, что из-за потенциальных угроз около половины из 800 сотрудников американской корпорации Lockheed Martin Corp. и охранной компании Sallyport Global должны покинуть базу Балад к северу от Багдада.

В середине мая США отозвали часть своих дипломатов из Ирака. В частности, речь идет о сотрудниках американского посольства в Багдаде и консульства Эрбиле, не занятых особо важными задачами.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что лично отказался от удара по Ирану в ответ на сбитый беспилотник. Позже он признал, что не желает начинать войну с Исламской Республикой, поскольку она приведет к "невиданным разрушениям".