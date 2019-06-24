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24.06.2019
Lenta.ru

«Роскосмос» составил кодекс этики космонавтов

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Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

"Роскосмос" подготовил кодекс профессиональной этики космонавтов. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В случае утверждения кодекса, основными принципами профессионального поведения космонавтов станут законность, справедливость, профессионализм, ответственность и гуманность. Среди прочего, космонавтам надо будет воздерживаться от публичных высказываний и оценок в отношении "Роскосмоса", а также при исполнении должностных обязанностей поддерживать внешний вид, соответствующий общепринятому деловому стилю.

Авторы проекта поясняют, что в подпункте "з" пункта "6" постановления Правительства РФ "Об утверждении Положения о космонавтах Российской Федерации" от космонавтов требуется соблюдение кодекса профессиональной этики, утвержденного уполномоченным органом.

12 апреля Герой России, летчик-космонавт, советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин рассказал, что средняя ежемесячная зарплата космонавта "Роскосмоса" составляет 170 тысяч рублей. Он уточнил, что в настоящее время у России 33 действующих космонавта, в США — примерно 50, в Европе — около 20.

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Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
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