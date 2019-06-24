Русская Православная Церковь и оружие массового поражения

Как сообщило 21 июня 2019 года информационное агентство РИА Новости, оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Освящение стратегических подвижных ракетных комплексов "Ярс" в 42-й ракетной Тагильской дивизии 31-й ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения. Свободный (Свердловская область), декабрь 2014 года (с) "Тагильский рабочий"

Он сослался на итоги обсуждения данной темы в рамках комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву.

По словам Тутунова, на этой неделе была завершена работа над проектом документа, который разрабатывался два года в ответ на заданную президиумом Межсоборного присутствия, совещательного органа РПЦ, тему: "О практике освящения оружия в Русской православной церкви".

"По мнению комиссии, в рамках церковного предания можно говорить о благословении воина на несение воинской службы, на защиту Отечества. При совершении соответствующего последования благословляется и личное оружие, причем именно потому, что оно связано с тем, кому преподается благословение. По этой же причине не должно "освящаться" оружие массового поражения и, в целом, не личное оружие", - написал епископ Савва в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что "в этом позиция комиссии расходится с практикой последних лет".

В понедельник в Сарове в рамках торжественных мероприятий, посвященных 70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ, состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла с учеными саровского ядерного центра.

Замуправделами МП сообщил, что до конца июля будут внесены соответствующие редакционные правки, предложенные на комиссии, после чего документ будет направлен на дальнейшее обсуждение в епархии.

"Напоминаю, что пока он представляет собой лишь мнение членов комиссии и не является "официальным документом", - подчеркнул архиерей.

При этом он добавил, что тема является действительно непростой, и в ходе работы над документом "мнения, и с большим азартом, высказывались полярные: от утверждения, что Церковь вообще не должна благословлять оружие, до защиты практики освящения любого вида вооружения".

"Мы сочли своей главной задачей составить документ, который соответствовал бы многовековой практике Церкви, как она отражена в богослужебных и в исторических текстах. При этом требовалось осмыслить и новые реалии: с некоторыми видами вооружений Церковь в принципе не встречалась до ХХ века и, скорее, даже его второй половины", - заключил епископ.