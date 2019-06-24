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24.06.2019
Известия.ru

Трамп объявил кандидата на пост министра обороны

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ron Sachs

Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост министра обороны исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Эспер был назначен Трампом и. о. министра 18 июня после того, как предыдущий исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан отказался возглавить военное ведомство, пишет "РИА Новости".

Марк Эспер ранее занимал должность министра сухопутных сил в структуре Пентагона. Также он работал в качестве вице-президента оборонной корпорации Raytheon и был старшим сотрудником в аппарате сената. Обязанности военного министра он исполнял с 1 января текущего года.

11 июня в NBC появилось сообщение о сомнениях Трампа по поводу назначения Шанахана на пост министра обороны. Об этом журналистам рассказал неназванный источник, знакомый с ситуацией.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Raytheon
Персоны
Трамп Дональд
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