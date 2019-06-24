Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что детям нравится участие во всероссийском военно-патриотическом движении "Юнармия", и выразила несогласие с тезисом о "военизации" школы.
"Детям нравится участие в этом. Им нравится красивая форма, которая, кстати, недешево стоит. То, что там происходит, дает положительный результат", - сказала Васильева в интервью изданию "Комсомольская правда".
По словам министра, с тезисом оппонентов о том, что школа становится похожей на военную структуру, она не согласна.
"Уже появился ярлык, что школа военизируется. Я с этим принципиально не согласна. Вас туда насильно тащили? Нет. Форму заставляли покупать и надевать? Нет. Вы с ребенком, который в таком смотре участвовал, поговорили? Нет. Но ярлык повесили", - сказала министр.
Она отметила, что дети в "Артеке" накануне Дня Победы с удовольствием поучаствовали в "Зарнице" и подняли знамя на скале вместе с бойцами легендарного подразделения "Альфа". В советской школе, напомнила она, также была "Зарница", смотры и военные песни - помимо театрального кружка.
"Это хорошо или плохо? Хорошо", - уверена глава Минпросвещения.
Министр также напомнила о зарубежном опыте и скаутском движении.
"А за границей? Сколько лет скаутскому движению? И форма у них есть. И маршируют, песни поют... И никто не говорит, что детей милитаризируют", - сказала Васильева.
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Министр просвещения России Ольга Васильева
Это о каком просвещении речь? Вот об этом?
Тогда пусть "министр просвещения" публично всех просветит - чем эмблема Юнармии отличается от поганой орлиной хари "третьего рейха"? Тимуровской звездочкой?
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Патриотическое воспитание обязательно должно быть. Но не такое.
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Детям нравится участие в этомВ ура-патриотическом угаре взрослых? Конечно - создана соответствующая атмосфера. Спиртное с 21, курево с 18. Так почему этот дурман - вправление мозгов не регламентируется... Либо тоже с этого возраста, либо запретить пожизненно