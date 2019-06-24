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24.06.2019
Интерфакс-АВН

Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"

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Юнарми
Молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия».
Источник изображения: yarnovosti.com

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что детям нравится участие во всероссийском военно-патриотическом движении "Юнармия", и выразила несогласие с тезисом о "военизации" школы.

"Детям нравится участие в этом. Им нравится красивая форма, которая, кстати, недешево стоит. То, что там происходит, дает положительный результат", - сказала Васильева в интервью изданию "Комсомольская правда".

По словам министра, с тезисом оппонентов о том, что школа становится похожей на военную структуру, она не согласна.

"Уже появился ярлык, что школа военизируется. Я с этим принципиально не согласна. Вас туда насильно тащили? Нет. Форму заставляли покупать и надевать? Нет. Вы с ребенком, который в таком смотре участвовал, поговорили? Нет. Но ярлык повесили", - сказала министр.

Она отметила, что дети в "Артеке" накануне Дня Победы с удовольствием поучаствовали в "Зарнице" и подняли знамя на скале вместе с бойцами легендарного подразделения "Альфа". В советской школе, напомнила она, также была "Зарница", смотры и военные песни - помимо театрального кружка.

"Это хорошо или плохо? Хорошо", - уверена глава Минпросвещения.

Министр также напомнила о зарубежном опыте и скаутском движении.

"А за границей? Сколько лет скаутскому движению? И форма у них есть. И маршируют, песни поют... И никто не говорит, что детей милитаризируют", - сказала Васильева.

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Страны
Россия
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2 комментария
№1
24.06.2019 04:17
Цитата, q
Министр просвещения России Ольга Васильева

Это о каком просвещении речь? Вот об этом?



Тогда пусть "министр просвещения" публично всех просветит - чем эмблема Юнармии отличается от поганой орлиной хари "третьего рейха"? Тимуровской звездочкой?
.
.
Патриотическое воспитание обязательно должно быть. Но не такое.
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.
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+1
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№2
24.06.2019 07:12
Цитата, q
Детям нравится участие в этом
В ура-патриотическом угаре взрослых? Конечно - создана соответствующая атмосфера. Спиртное с 21, курево с 18. Так почему этот дурман  - вправление мозгов не регламентируется... Либо тоже с этого возраста, либо запретить пожизненно
+1
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