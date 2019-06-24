Укус "Овода": малые ракетные корабли получат новые пушки

Малые ракетные корабли (МРК) проекта 12341 "Овод" получат пушки-роботы. Новые 76-миллиметровые орудия смогут автоматически проводить все необходимые расчеты и тут же бить по противнику. "Робот" будет вести эффективный огонь пока не уничтожит цель. При этом скорострельность крупноколиберного орудия не уступает пулеметам. Сейчас ВМФ активно ведет модернизацию МРК этого проекта, что позволит их вновь сделать смертельно опасным противником для любого боевого корабля в ближней морской зоне.

Малые ракетные корабли (МРК) проекта 12341 "Овод" получат пушки-роботы. Новые 76-миллиметровые орудия смогут автоматически проводить все необходимые расчеты и тут же бить по противнику. "Робот" будет вести эффективный огонь пока не уничтожит цель. При этом скорострельность крупноколиберного орудия не уступает пулеметам. Сейчас ВМФ активно ведет модернизацию МРК этого проекта, что позволит их вновь сделать смертельно опасным противником для любого боевого корабля в ближней морской зоне.

Малые ракетные корабли проекта "Овод" получат новейшую корабельную артиллерийскую установку АК-176МА, которая считается развитием существующих систем семейства АК-176, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.

МРК разрабатывались для борьбы с боевыми кораблями и торговыми судами вероятного противника в закрытых морях и в ближней океанской зоне. Главным оружием кораблей всегда считались шесть мощных противокорабельных ракет "Малахит", способных поражать цели на расстоянии до 120 км. В 1960-х годах, когда разрабатывался корабль, его артиллерийское вооружение не было слабым в сравнении с другими кораблями в своем классе.

На "Оводы" ставили одну артиллерийскую установку АК-176 калибром 76 мм или две АК-725 калибром 57 мм плюс 30-миллиметровые шестиствольные скорострельные орудия. Сейчас главный калибр требует замены, так как флотские орудия должны эффективно бороться не только с морскими, но и воздушными и наземными целями.

Новая 76-миллиметровая автоматическая пушка АК-176МА по своей точности благодаря цифровому управлению и всепогодной оптико-электронной системе не уступает снайперской винтовке, а по скорострельности — пулемету. В результате более чем в два раза будет повышена точность наведения приводов, кучность стрельбы, но самое главное — значительно вырастет скорость наведения.

При весе около 10 т артустановка способна за одну минуту выпускать по цели, находящейся на расстоянии 15 км, около 150 артиллерийских снарядов. Такая плотность огня позволит сметать с поля боя шквалом огня даже тяжелые бронированные цели.

Уникальные характеристики орудие получило благодаря системе цифрового управления, а также новейшей оптико-электронной станции "Сфера-2", которая позволяет обнаруживать цели на дальности в десятки километров и днем, и ночью. Плохая погода тоже не станет помехой — уверенное поражение гарантировано в сильный дождь, шквал и даже в шторм.

Артустановка также оснащена новыми приводами с цифровой системой передачи информации. Они обеспечивают автоматическое горизонтальное и вертикальное наведение орудия, вращая башню, а также поднимая или опуская само орудие, что позволяет моментально брать в прицел даже быстро движущуюся цель — например, беспилотный летательный аппарат или пикап с пулеметом в кузове.

Сочетание высоких баллистических характеристик орудия и электронной системы управления обеспечивает АК-176МА полное превосходство над ближайшим конкурентом — 76-миллиметровой установкой итальянской фирмы Oto Melara. Это орудие сейчас установлено на военных кораблях более двух десятков стран мира.

МРК проекта "Овод" активно модернизируются. Все работы производят в несколько этапов. В первую очередь на них ставят новую более экономичную установку, радиолокационные станции, системы связи, а также более мощные дизельные двигатели. В дальнейшем противокорабельные ракеты "Малахит" поменяют на Х-35 — это дозвуковые маловысотные боеприпасы с активным самонаведением, оснащенные осколочно-фугасной боевой частью, способные поражать цели на расстоянии до 260 км.

Всего же в состав ВМФ входят 12 малых ракетных кораблей проекта 12341 "Овод", и работы по их модернизации идут полным ходом. На Кингисеппском машиностроительном заводе был завершен ремонт отсеков и главного двигателя МРК "Рассвет". Там же привели в порядок двигатели "Айсберга" и "Гейзера". На Камчатке сейчас ремонтируется МРК "Смерч". МРК "Зыбь" Балтийского флота ждет капитальный ремонт главного двигателя на 33-м судоремонтном заводе.

Новое артиллерийское орудие – это универсальное оружие, способное эффективно бороться с широкой номенклатурой целей, считает бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— В первую очередь с катерами противника, — рассказал он "Известиям". — С высокой эффективностью такие орудия можно использовать для обстрела берега или вести огонь по летательным аппаратам противника. Например, по беспилотникам, которые в перспективе будут играть заметную роль на поле боя.

МРК типа "Овод" до конца не исчерпали свой потенциал. Теоретически на них могут быть установлены противокорабельные ракеты "Оникс". Подобный проект уже прорабатывался. В 1982 году был построен один "Овод" с индексом 1234.7 для испытаний этих ракет. Всего же для отечественного ВМФ в разные годы было построено 47 "Оводов" всех проектов, включая экспортные модификации. Корабли также закупали Алжир, Ливия и Индия.