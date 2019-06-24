В дивизии Дзержинского отметили День кинолога

21 июня в подразделениях кинологов Росгвардии отмечают профессиональный праздник – День кинолога. В кинологическом центре ОДОН имени Ф.Э. Дзержинского в подмосковном Балашихе состоялись показательные выступления служебных собак.

Начальник кинологического отдела центрального аппарата Росгвардии полковник Михаил Дычек рассказал о передовых методиках подготовки кинологов и служебных собак в войсках национальной гвардии РФ, возможностях применения кинологических подразделений в реальной боевой обстановке и других аспектах их служебной деятельности, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Специалисты-кинологи Росгвардии рассказали о профессии, о том, какие породы собак применяются в служебно-боевой деятельности войск, продемонстрировали специальное снаряжение, средства защиты питомцев, а также поделились некоторыми секретами профессионального мастерства.

"В 2019 году в результате применения кинологов со служебными собаками войсковыми нарядами задержано около 3 тысяч нарушителей общественного порядка. Кроме того, обнаружено около 150 взрывоопасных предметов, 20 килограммов взрывчатых веществ, 20 единиц огнестрельного оружия и более 3 тысяч патронов различного калибра к стрелковому оружию", – отметил полковник Дычек.

По командам кинологов патрульные и минно-разыскные собаки выполняли сложные команды, искали опасные предметы и задерживали условных преступников.

Ветеринарный комплекс – особая гордость кинологического центра дивизии, в нем ежегодно появляется на свет более 20 щенков. В игровой форме С первых месяцев жизни их начинают в игре учить азам их будущей службы. На территории центра располагается столовая для питомцев и ветеринарная клиника, где проводятся ультразвуковые исследования и лечение собак. Здесь созданы все условия для повышения у собак разыскных навыков, их обучения поиску различных объектов и следовой работе.