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24.06.2019
Интерфакс-АВН

Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии иранскую проблему

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Мухаммед бен Салман Аль Сауд
Мухаммед бен Салман Аль Сауд.
Источник изображения: gazeta.ru

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в разговоре с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом обсудил ситуацию вокруг Ирана, сообщает в пятницу Белый дом.

"Они обсудили угрозу, создаваемую агрессивным поведением иранского режима", - говорится в сообщении, выдержки из которого приводят американские СМИ.

Также стороны обсудили роль Саудовской Аравии в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в обеспечении стабильности нефтяного рынка.

В четверг стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
Саудовская Аравия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
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