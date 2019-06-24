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24.06.2019
Военно-промышленный курьер

Если Донбасса не будет – следующая Россия

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВСУ взяли под контроль восточную часть Марьинки. Так называемой серой зоны вдоль линии соприкосновения в Донбассе практически не осталось. Зато уже нельзя отмахиваться от вопросов, какие стратегические цели преследует ВСУ, связано ли продвижение с внутри- и внешнеполитическим факторами, какие последствия может иметь это "ползучее наступление".

Парадокс: в ходе "активной фазы" боевых действий, до февраля 2015 года, между сторонами почти везде пролегала "серая зона" в один-два, а то и три километра, контактные бои были относительно редкими. Сегодня в условиях соглашения о прекращении огня осталась "нейтральная полоса" в несколько сотен, а то и десятков метров, как в обычной позиционной войне.

Президент Украины Владимир Зеленский будто бы готов оживить переговорный процесс. Идеи озвучиваются сумбурно, противоречиво и немного смешно. 

Так, еще пару недель назад он заявлял, что представители Украины будут говорить только с Россией и только в присутствии представителей Франции, Германии плюс "присоединившиеся к минскому формату" США и Британия, минус представители ДНР и ЛНР (ОРДЛО). 

Очевидно, ему смогли объяснить, что его желания для создания вот такого странного нового формата недостаточно, и ЗеПрезидент заговорил более внятно, где-то даже с дипломатическим лоском: "Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате".

В переводе: представители Украины все же будут говорить именно с представителями ЛДНР, пусть и в присутствии условно "скучающих" посредников - ОБСЕ и России, подчеркивает Eadaily.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Проекты
ОБСЕ
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