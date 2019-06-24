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24.06.2019
ТАСС

Роскосмос разработал Кодекс профессиональной этики космонавтов РФ

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Источник изображения: © Пресс-служба Роскосмоса/ТАСС

В проекте приказа также содержатся этические правила профессионального поведения космонавтов РФ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" составила Кодекс профессиональной этики для космонавтов РФ, основанный на принципах законности и справедливости. Проект приказа гендиректора госкопрорации, которым должен быть утвержден этот документ, размещен в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Кодекс представляет собой свод основных принципов и правил, включая этические, профессионального поведения космонавтов Российской Федерации в период подготовки к выполнению пилотируемого космического полета, выполнения пилотируемого космического полета. Соблюдение космонавтом положений Кодекса является одним из критериев оценки его профессиональной деятельности, учитывается при проведении его аттестаций, применении к нему мер поощрения и взыскания", - говорится в документе.

Основными принципами профессионального поведения космонавтов Российской Федерации являются законность, справедливость ("космонавты РФ в своей профессиональной деятельности признают и уважают права и законные интересы других лиц"), профессионализм, ответственность, гуманность ("космонавты осуществляют свою профессиональную деятельность на основе глубокого уважения личности и достоинства человека, доброго отношения ко всему живому").

Космонавт при осуществлении профессиональной деятельности должен постоянно совершенствовать свой профессиональный, общеобразовательный и культурный уровень, соблюдать принципы здорового образа жизни и традиции отряда космонавтов РФ, избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб собственной репутации или репутации Роскосмоса, отряда космонавтов РФ и авторитету Российской Федерации. Также космонавт не должен разглашать сведения, составляющих государственную тайну, воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении своей профессиональной деятельности или деятельности Роскосмоса, соблюдать действующие в госкорпорации правила публичных выступлений.

"Космонавт, наделенный организационно-распорядительными (управленческими) полномочиями по отношению к другим космонавтам Российской Федерации, должен ... не допускать случаев принуждения космонавтов Российской Федерации ... к участию в деятельности политических партий и общественных объединений, в том числе иностранных, принятию неправомерных решений или совершению незаконных действий", - отмечается в документе.

Этические правила

В проекте приказа также содержатся этические правила профессионального поведения космонавтов РФ.

"При осуществлении профессиональной деятельности космонавтам Российской Федерации необходимо воздерживаться от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений, физических или физиологических особенностей; грубости, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; использования нецензурной лексики и непристойных выражений; угроз или действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; некорректного поведения в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в документе.

Внешний вид космонавтов РФ при исполнении ими должностных обязанностей должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность и способствовать формированию уважительного отношения граждан к российским космонавтам.

"Нарушение космонавтом Российской Федерации положений кодекса рассматривается отрядом космонавтов Российской Федерации. В результате такого рассмотрения космонавт Российской Федерации, допустивший нарушение, может быть предупрежден о недопустимости неэтичного поведения", - отмечается в проекте.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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