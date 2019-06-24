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24.06.2019
Интерфакс-АВН

"Протон-М" снимут со стартового стола для ремонта телескопа "Спектр-РГ"

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Проект обсерватории "Спектр-РГ"
Проект обсерватории "Спектр-РГ".
Источник изображения: © Борис Кавашкина/ТАСС

Байконур. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Ракету-носитель "Протон-М" снимут со стартового стола для устранения неполадок с телескопом "Спектр-РГ", сообщил журналистам замгендиректора "Роскосмоса" по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов.

"Наша ракетная техника предусматривает штатные процедуры как по установке и запуску ракет космического назначения на стартовый стол, так и процедуры снятия ракеты, возвращения, проведения необходимых работ и возвращения снова на стартовый стол, это штатная процедура", - сказал Хайлов, отвечая на вопрос о том, будут ли снимать ракету со стартового стола.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с орбитальной обсерваторией "Спектр-РГ" перенесён с этой пятницы на второе стартовое окно, начинающееся 12 июля. Резервная дата для нового окна - 13 июля.

Причиной переноса пуска стали проблемы с разовым источником тока на телескопе.

По словам Хайлова, неисправность не была критичной и позволяла осуществить пуск, но технические специалисты приняли решение о переносе запуска для уменьшения рисков.

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 лет.

Последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Аппарат перевыполнил научную программу, стоявшую перед ним, проработав вместо запланированных пяти лет семь с половиной вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.

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Страны
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Источник: космическую обсерваторию "Спектр-РГ" планируют запустить на орбиту 21-22 июня
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