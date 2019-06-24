США рекомендуют Индии не покупать у России С-400 - агентство
ЗРК С-400.
Источник изображения: Минобороны РФ
Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - США рекомендуют Индии оказаться от идеи покупки российских систем ПВО С-400, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
"США уговаривают Индию не покупать российские С-400", - сообщает агентство со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Госсекретарь США Майк Помпео, как сообщалось, планирует посетить Индию с 25 по 27 июня.
В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", сумма сделки превышает $5 млрд.
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