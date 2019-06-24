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24.06.2019
Интерфакс-АВН

США рекомендуют Индии не покупать у России С-400 - агентство

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: Минобороны РФ

Вашингтон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - США рекомендуют Индии оказаться от идеи покупки российских систем ПВО С-400, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

"США уговаривают Индию не покупать российские С-400", - сообщает агентство со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Госсекретарь США Майк Помпео, как сообщалось, планирует посетить Индию с 25 по 27 июня.

В октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов системы ПВО дальнего действия С-400 "Триумф", сумма сделки превышает $5 млрд.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
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