Украина отказалась прекращать огонь в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут отвечать обстрелами на огонь со стороны противника. Об этом в пятницу, 21 июня, заявил министр обороны страны Степан Полторак.

"Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать", — сказал он в ходе визита в Харьков. Так он прокомментировал инициативу представителя Украины Леонида Кучмы в Трехсторонней контактной группе не отрывать огонь. Министр отметил, что ВСУ "никогда не нарушали Минские соглашения", сообщает УНИАН.

"Когда есть угроза жизни наших военных или угроза потерять наши позиции, мы будем отвечать адекватно и ни клочка своей земли точно не отдадим", — продолжил он, добавляет RT.

19 июня представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент страны Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после возвращения контроля над активами.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. После госпереворота на Украине жители региона не приняли новую власть и заявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. В этой связи Киев начал военную операцию, направленную против самопровозглашенных республик Донбасса.