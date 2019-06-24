Полет российского "Корсара" попал на видео

Испытания ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Корсар" самолетного типа в Ярославской области показали на видео. Соответствующий ролик публикует "Звезда".

Телеканал напоминает, что в настоящее время дрон проходит опытную эксплуатацию в Минобороны России, которое должно определить дальнейшие перспективы изделия.

В марте сообщалось, что серийное производство "Корсаров" задерживается из-за судебных разбирательств между головным разработчиком, конструкторским бюро "Луч", и подрядчиком, инженерным центром "Итлан".

Беспилотники "Корсар" самолетного и вертолетного типов впервые показаны в апреле 2018 года на репетиции парада Победы на Красной площади в Москве.

Самолетный "Корсар" построен из композитных материалов по аэродинамической схеме с толкающим винтом, имеет массу около 200 килограммов и может нести управляемые ракеты "Атака", а также многоцелевые реактивные гранаты. Продолжительность полета аппарата составляет до 10 часов, максимальная высота — шесть километров, радиус действия — более 160 километров. Оборудование БПЛА позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные.