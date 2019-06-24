Невезучий телескоп: у Роскосмоса села батарейка

Роскосмос назвал новую дату пуска телескопа "Спектр-РГ"

Долгожданный запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" не состоялся из-за севшего аккумулятора. В Роскосмосе признали проблему и назвали новую дату старта.

Госкомиссия приняла решение о переносе запуска российского телескопа "Спектр-РГ" на 12 июля. Об этом "Газете.Ru" сообщил источник на космодроме Байконур. "Михаил Хайлов (замруководителя Роскосмоса) объявил, что запуск перенесен на 12 июля", - сообщил источник.

Как сообщает РИА "Новости", перед снятием ракеты "Протон-М" со стартового комплекса на площадке 81 отключат различные коммуникации, отведут ферму обслуживания и захваты, удерживающие ракету на стартовом столе, подгонят транспортно-установочный агрегат и ракету опустят на него.

Затем "Протон-М" транспортируют в монтажно-испытательный корпус на площадке 92А-50, где от ракеты отсоединяют космическую головную часть, состоящую из разгонного блока ДМ-03, обсерватории и головного обтекателя. После этого будет снят обтекатель и обсерваторию отсоединят от блока ДМ-03 для устранения проблемы. В общей сложности все действия займут около 4 суток. Хайлов добавил, что запуск также возможен 13 июля.

Намеченный на 21 июня запуск космической обсерватории "Спектр-РГ" не состоялся по техническим причинам.

Старт был намечен на в 15:17 мск при помощи ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03. Однако за несколько часов до запуска в Роскосмосе сообщили, что при подготовке ракеты-носителя была выявлена неисправность. "При подготовке ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и космической обсерваторией "Спектр-РГ" было выявлено замечание.

Госкомиссия приняла решение о переносе времени решения о пуске на резервную дату", - говорилось в сообщении.

Села батарея

Позднее стало известно, что причиной переноса стала проблема не в самой ракете, а полезной нагрузке - телескопе "Спектр-РГ". "В ходе предстартовых проверок были обнаружены проблемы в электросистеме космического аппарата, речь о разрядившемся аккумуляторе спутника", - сообщил источник РИА "Новости".

"Было выявлено замечание к аппарату ["Спектр-РГ"]. Запуск предварительно перенесен на резервную дату, 22 июня", - сказал источник ТАСС. При этом он уточнил, что к ракете-носителю "Протон-М" нет никаких замечаний.

"Ракета-носитель полностью готова к полету", - отметил он. Он также сообщил, что комиссия определит готовность к пуску в резервную дату за шесть часов до старта по местному времени космодрома Байконур. "Время пуска в резервную дату такое же, как было в основную дату - 15:17 мск. Комиссия определит готовность к пуску примерно после 09:00 мск", - добавил он.

Изначально обсерваторию, идея которой прорабатывалась еще во времена СССР, планировалось вывести в космос в 2014 году. Обсерватория станет второй в серии "Спектров" - первый такой аппарат, "Спектр-Р" с радиотелескопом "Радиоастрон" на борту, был запущен летом 2011 года, на орбите он проработал гораздо дольше назначенного срока, и завершил свою работу лишь в этом году.

"Спектр-РГ" предназначен для наблюдений в рентгеновском диапазоне, то есть для приема фотонов с энергией от 0,1 до 100 кэВ, что соответствует диапазону длин электромагнитных волн от 100 до 0,1 ангстрем. Для сравнения: длина волны видимого света составляет 4000-7000 ангстрем, длина волны радиоизлучения - сантиметры и метры.

Ожидается, что в ходе работы обсерватории рентгеновские телескопы, установленные на спутнике - а это eRosita, собранный в Германии, и российский AРT-XC, - сделают обзор всего неба в двух рентгеновских диапазонах.

Это позволит открыть огромное количество (порядка 100 тыс.) таких интересных объектов, как массивные скопления галактик, исследовать крупномасштабную структуру Вселенной, проверить космологические модели.

В декабре 2016 года было объявлено, что лабораторию "Спектр-РГ" планируется запустить с помощью ракеты-носителя "Протон-М" вместо украинского носителя "Зенит". Европейский рентгеновский телескоп eRosita, который должен быть запущен в космос в составе обсерватории "Спектр-РГ", был доставлен в Россию самолетом только в 2017 году.

С тех пор запуск миссии также несколько раз переносился, последний раз о них объявляли в начале текущего года.

"Важно отметить, что АРТ-ХС является первой попыткой создания современного рентгеновского телескопа в нашей стране. Поэтому не все идет гладко. Пришлось использовать американские зеркала, так как наши зеркала созданы, но еще не доведены до требуемого качества. Сам АРТ ХС является полезным дополнением к "еРозите", но ожидаемые результаты гораздо скромнее", - ранее рассказывал "Газете.Ru" академик Рашид Сюняев, научный руководитель миссии. - Очень важно, чтобы "Спектр-РГ" с телескопом "еРозита" был успешно выведен на орбиту надежным носителем как можно раньше.

Замечательный прибор "еРозита" обещает дать уникальную карту всего неба в рентгеновских лучах с угловым разрешением 25 угловых секунд, открыть несколько миллионов сверхмассивных черных дыр, более 100 тыс. скоплений галактик, десятки тысяч активных звезд с коронами типа солнечной.

Несколько сотен молодых ученых во всем мире ждут запуска и уникальных данных спутника "Спектр-РГ". Важно, что в течение нескольких лет данные с северной половины неба будут доступны для обработки только российским ученым. Если все пройдет удачно, наши молодые ученые получат шанс публиковать статьи с открытиями, сделанными при помощи замечательного спутника".

Отдел "Наука"