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24.06.2019
Российская газета

Авиация ЮВО провела массовые ракетно-бомбовые удары в Крыму и на Кубани

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Многоцелевые истребители Су-30СМ
Многоцелевые истребители Су-30СМ.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Авиация Южного военного округа нанесла массированный ракетно-бомбовый удар по учебным целям в ходе учений на четырех полигонах на юге России.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, в тренировочном полете по отработке задач нанесения ракетно-бомбовых ударов участвовало более 100 самолетов и вертолетов авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) под руководством главного командования ВКС России.



В учении на Юге России задействовано более 10 аэродромов военного округа. Были задействованы истребители Су-30СМ, Су-27СМ3, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25СМ и вертолеты армейской авиации Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и Ми-8АМТШ. Выполнив учебно-боевые задачи на авиационных полигонах, летный состав обеспечил возвращение авиации на аэродромы постоянного базирования.

Это второй этап масштабных учений на юге России. Ранее личным составом авиационных частей, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, был отработан вывод авиации с аэродромов базирования из-под удара с выполнением боевой задачи по отражению ракетных ударов и передислокацией на оперативные аэродромы.


Лариса Ионова

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