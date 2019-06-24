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24.06.2019
Lenta.ru

Сбитый Ираном беспилотник США оказался засекреченным BAMS-D

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Источник изображения: lenta.ru

Сбитый Ираном американский стратегический разведывательный беспилотник оказался RQ-4A BAMS-D (Broad Area Maritime Surveillance-Demonstrator) — экспериментальным демонстратором, на базе которого отрабатываются технологии перспективного летательного дрона MQ-4C Triton, сообщает The Drive.

The Aviationist отмечает, что RQ-4A BAMS-D формально относится, как и RQ-4Q Global Hawk, к беспилотникам типа HALE (High-Altitude Long Endurance), которые отличает возможность длительного нахождения в автономном полете на больших высотах, однако предлагает расширенные возможности по поддержке разведки, наблюдению и рекогносцировке над обширными морскими пространствами в режиме реального времени.



В частности, RQ-4A BAMS-D (и MQ-4C Triton), имея практически неотличимый от RQ-4Q Global Hawk планер, имеет признаки беспилотников типа MALE (Medium-altitude long-endurance), то есть способен работать на меньших, чем изделия типа HALE, высотах.

Согласно The Drive, RQ-4A BAMS-D, оснащенные противообледенительной системой, способны практически незаметно подлетать к вражеским объектам даже в условиях высокой облачности и плохой погоды. Издание допускает, что в планы Пентагона не входило рассекречивание сведений о нахождении RQ-4A BAMS-D на Ближнем Востоке, тогда как The Aviationist утверждает, ссылаясь на собственные источники, что "было множество развертываний дронов BAMS-D".

В сообщении ВВС США в качестве сбитого 19 июня беспилотника изначально называется RQ-4 (без указания A, С или Q) и отмечается, что дрон летал над международными водами Оманского залива и Ормузского пролива (впоследствии американские военные подтвердили, что был сбит именно RQ-4A BAMS-D).

"Во время перехвата RQ-4 работал на большой высоте примерно в 34 километрах от ближайшей точки суши на иранском побережье", — уточняется в сообщении.

Также пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США привела ролик падения сбитого беспилотника, снятый инфракрасной камерой. Как допускает The Drive, видео получено с одного из американских военных кораблей или самолетов, находящихся в регионе.

В настоящее время тестируются четыре RQ-4A BAMS-D. В планы ВМС США входит приобретение 68 единиц Northrop Grumman MQ-4C Triton. Первоначальная оперативная готовность дронов достигнута в 2018 году, полная запланирована на 2023 год.

Высотный стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk способен развивать скорость до 800 километров в час и совершать полеты на высоте до 19,8 тысячи метров и на расстояние до 24,9 тысячи километров. Продолжительность нахождения аппарата в воздухе составляет 36 часов.

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Страны
Иран
Оман
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