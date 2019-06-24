Противотанковые системы обойдутся Эстонии в десятки миллионов

Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) и немецкая компания EuroSpike GmbH подписали в Таллине рамочное соглашение о поставках эстонским Силам обороны дальнобойных противотанковых систем.

Общая стоимость сделки составит € 40 млн, пишет портал err.ee. Cоглашение сроком на семь лет подписали заведующий отделом поставок центра Прийт Соосаар и исполнительные директора EuroSpike GmbH Гюнтер Лауэр и Роман Палариа.

В первую поставку войдут 18 противотанковых систем нового поколения с боеприпасами. Также предусмотрены закупки дополнительного оборудования, техническая поддержка и подготовка личного состава.

Первые системы EuroSpike прибудут в Эстонию во втором полугодии 2020 года, они поступят на вооружение противотанковых рот пехоты.