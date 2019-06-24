Еще три: Латвию снова напугали российские корабли

Три российских корабля обнаружили рядом с Латвией

В Латвии в очередной раз заявили об обнаружении у своих границ российских кораблей. На этот раз латвийские военные сообщили о трех суднах, которые приближались к территориальным водам республики в последние дни. Такие сообщения звучат из Латвии довольно часто, но в России регулярно отмечают, что все полеты самолетов и все проходы кораблей РФ осуществляются в соотвествии с международными требованиями.

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии заявили, что заметили три российских военных корабля вблизи границы государства.

Согласно информации в твиттере НВС, 21 июня в латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 13 морских милях от территориальных вод, латвийские ВМС идентифицировали корвет "Тайфун" класса "Каракурт" российских Вооруженных сил. 20 июня в 10,5 морской мили от территориальных вод Латвии был замечен российский корвет "Мытищи" того же класса, а 19 июня в 10 морских милях - буксир "Виктор Конецкий".

В Латвии довольно часто заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов рядом со своим воздушным пространством.

По данным латвийского Минобороны, российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам государства 209 раз, в 2015 году - не менее 270 раз, а в 2014 году - более 250 раз.

Российские власти постоянно заявляют, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей выполняются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

В последнее время соответствующая информация со стороны Латвии поступает особенно часто. 16 июня НВС написали в своем твиттере, что заметили возле границ своей страны российский корабль. В сообщении уточнили, что речь идет о фрегате "Адмирал Касатонов" с бортовым номером 431 класса "Адмирал Горшков" российских ВС. Судно приблизилось к морской границе Латвии на 18,5 морской мили, утверждают латвийские военные.

В середине прошлого месяца они сообщили, что вблизи границы государства был замечен российский военный корабль. "В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 14 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 19 мая идентифицировали корвет "Ураган" класса "Каракурт" с бортовым номером 567 Вооруженных сил России", - подчеркнули в сообщении НВС в твиттере.

Всего за три дня до этого латыши заметили вблизи своих границ два российских военных самолета и корабль. По данным НВС, корвет "Стойкий" класса "Стерегущий" с бортовым номером 545 российских ВС был идентифицирован в исключительной экономической зоне Латвии, в 15 морских милях от территориальных вод.

Кроме того, патрульные самолеты НАТО обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии два российских самолета Су-27.

В конце апреля в НВС заявили, что заметили в 12 морских милях от территориальных вод Латвии три российских военных корабля: десантный корабль "Минск", фрегат "Бойкий" и корвет "Пассат" ВМФ России.

В середине марта НВС сообщили в своем твиттере, что заметили у границ республики три российских военных самолета. "Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 12 марта идентифицировали два самолета Су-27 и Ту-134 Вооруженных сил России", - указали в посте.

Подобное довольно часто имело место и в прошлом году. В конце 2018-го НВС в очередной раз заявили об обнаружении у своих морских границ в Балтийском море российского разведывательного корабля "Юрий Иванов", который, по данным латвийцев, находился в шести милях от территориальных вод Латвии.

Помимо кораблей, как отметили в НВС, недалеко от морской границы республики были обнаружены также российские разведывательные самолеты. "25 декабря патрульные самолеты идентифицировали авиацию Ил-20 ВВС России над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии", - указали в сообщении вооруженных сил республики.

В оборонном ведомстве страны подчеркнули, что военные корабли, подлодки и боевая авиация из России регулярно появляются у границ Латвии.

До этого, 24 ноября, НВС сообщило, что два российских военных корабля были идентифицированы рядом с морской границей государства. "В латвийской исключительной экономической зоне, в 11 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 24 ноября идентифицировали буксир "Виктор Конецкий" и разведывательный корабль класса "Вишня" Вооруженных сил России", - отметили в сообщении в твиттере.

В начале того же месяца еще два российских военных корабля были замечены вблизи границы Латвии. В семи морских милях от территориальных вод военно-морские силы 5 ноября идентифицировали корабль снабжения класса "Бира" и корабль "Иван Антонов" класса "Александрит" Вооруженных сил России, сказано в сообщении НВС в твиттере.

Кристина Сизова