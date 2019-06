Time (США): как перезагрузить сегодня американо-российские отношения

Два эксперта фонда Карнеги размышляют о том, почему мир и демократия не воцарились на всем постсоветском пространстве, а отношения России и США — худшие за всю историю. Если отбросить стандартные обвинения в нападении Москвы на бедных Саакашвили и Порошенко, их выводы истинны: мы, Запад, зря пытались переделать Россию, мы зря не видели альтернатив НАТО. У авторов хватает мужества предложить выход — отказ от обещанного в 2008 году членства Украины и Грузии в НАТО.

В течение 30 лет с момента окончания холодной войны политика Соединенных Штатов в отношении России вращается по кругу, и при этом отношения между странами становятся все хуже после прихода и ухода каждой новой администрации. Сегодня американо-российские отношения находятся в самой низкой точке с момента окончания холодной войны, а лучший вариант, на который мы можем сейчас надеяться, состоит в том, чтобы они не стали еще хуже.

Россия виновата в большинстве неудач в американо-российских отношениях. Она вторглась в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году, в 2016 году она вмешалась в президентские выборы в Соединенных Штатах, она продолжает вмешиваться в Венесуэле, в Сирии, в Ливии и так далее. Но для танго нужны двое. При всех вышеперечисленных грехах России, влиятельные американские политики в этот период редко ставили под сомнение нашу собственную, американскую политику в отношении России. А все ли мы сделали правильно?

Если посмотреть назад на послужной список администраций Билла Клинтона, Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего в области отношений с Россией, то результат окажется удивительным. Эти три очень разные администрации использовали лишь один набор средств и методов, когда речь шла о политике в отношении России. Они группировались вокруг двух столпов. Первый столп - отказ принять Россию такой, какая она есть, повторение тезиса о том, что она должна реформировать себя. Реформироваться для чего? Для того, чтобы лучше соответствовать представлению влиятельных американских политиков о том, как она должна выглядеть. Второй столп - утверждение о том, что НАТО является единственной законной организацией на страже европейской безопасности, причем НАТО должна расширяться за счет бывших советских республик. Россия отвергала оба эти подхода, однако влиятельные американские политики продолжали проводить именно такую политику. По их мнению, Россия рано или поздно должна была понять, что ей самой от этого будет лучше. В сообществе экспертов по России эта политика получила название "шпинатной" - дети не любят шпинат, но должны его есть, поскольку это хорошо для их здоровья.

Каждая администрация Соединенных Штатов прошла через период бурной активности в отношениях с Россией. Администрация Клинтона активно взялась за эти отношения в 1993 году и пообещала создать партнерство с российской демократией, российскими реформами, российскими рынками. Оба президента - Клинтон и российский президент Борис Ельцин - установили прочные личные отношения. Однако путь к партнерству становился все более сложным по мере увеличения количества разногласий по поводу медленного хода реформ в Росси, экспансии НАТО, военной кампании в Косово, а также по многим другим причинам. К концу 1990-х годов обе стороны почувствовали сильное разочарование друг в друге. Глава с участием Клинтона в этих отношениях закончилась на фоне возникших опасений, что, мол, преемник Ельцина Владимир Путин отступает от демократии.

Несмотря на возникшее недоверие, администрация Джорджа Буша-младшего попыталась выстроить свои собственные отношения с Россией. В 2001 году Буш и Путин заявили о намерении создать новые отношения, основанные на "общей приверженности демократии, свободному рынку и верховенству закона". Однако эти отношения пошли по привычной схеме, когда появились разногласия - по поводу войны в Ираке, отхода России от демократии и расширения НАТО. В 2008 году, после обещания НАТО принять в свои ряды бывшие советские республики Грузию и Украину, Россия разгромила крохотные вооруженные силы Грузии, а Соединенные Штаты и НАТО в тот момент лишь наблюдали за происходящим и не вмешивались. Россия, по сути, заявила о том, что бывшие советские республики должны оставаться за пределами НАТО. В очередной раз отношения с Россией достигли тогда самой низкой точки с момента окончания холодной войны.

Администрация Обамы попыталась "перезагрузить" отношения с Россией и запустила свою собственную программу партнерства. Ее смысл состоял в модернизации ее экономики и либерализации ее политики. Этот проект тоже оказался недолговечным, поскольку надежды как на политическую либерализацию, так и на экономическую модернизацию оказались в конечном итоге нереалистичными. Российское вторжение на Украину и аннексия Крыма в 2014 году опустила американо-российские отношения до очередного самого низкого уровня, а за этим последовало лишь вмешательство России в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах.

Администрация Трампа попыталась предпринять свою собственную "перезагрузку" отношений с Россией, однако далеко продвинуться не смогла, поскольку количество связанных с Россией скандалов и расследований быстро увеличивалось. Санкции стали не только инструментом американской политики в отношении России, но и заменой ее. Отношения России и США оказались в тупике, так как разумное обсуждение политики по поводу России невозможно из-за того: "российский" вопрос стал токсичным в рамках американской внутренней политики.

Сложившаяся ситуация не является устойчивой. Настало время признать, что Россия не собирается изменять свое внутреннее устройство только для того, чтобы соответствовать предпочтениям Соединенных Штатов. А потому ставить американскую политику в зависимость от подобных изменений не имеет никакого смысла. Кроме того, Россия не намерена менять своего отношения к НАТО и мириться с дальнейшим расширением этого альянса с включением в него Украины и Грузии - отношения России с обоими этими государствами имеют долгую и сложную историю, и, кроме того, Москва значительно больше заинтересована в них, чем Соединенные Штаты. США и их союзники не готовы пойти на войну из-за Украины или Грузии. А вот Россия - готова это сделать, а также делала это в прошлом. Это явный показатель того, что членство этих государств, Грузии и Украины, в Североатлантическом альянсе является нереалистичным и от подобной цели следует отказаться.

После многочисленных неудачных попыток создать партнерские отношения с Россией настало время оставить эту идею. Вместо этого американская политика должна быть сфокусирована на тех вопросах, которые имеют критически важное значение для Соединенных Штатов. Ядерное оружие, контроль над вооружениями и стратегическая стабильность - вот некоторые наборы такого рода вопросов.

Формат, в котором работает существующая американо-российская система контроля над вооружениями, - этот формат просто разваливается. Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), по сути, уже мертв из-за нарушений со стороны России, а также из-за решения Соединенных Штатов выйти из договора как раз по причине несоблюдения его Россией. Срок действия Нового Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года. Он может быть продлен и таким образом спасен, однако администрация Трампа, похоже, демонстрирует легкомысленный подход и вместо этого больше склоняется к заключению трехстороннего американо-российско-китайского договора. Это было бы неплохо, но ни Россия, ни Китай, судя по всему, не заинтересованы в обсуждении такого варианта. Существующие рамки в области контроля над вооружениями, возможно, не очень нравятся критически настроенным к ним лицам, однако подобная ситуация значительно лучше, чем полное отсутствие соглашений - в тот момент, когда новые технологии угрожают подорвать деликатный баланс страха между двумя ядерными сверхдержавами.

После того, как мы поставили себе высокие цели в отношении России и добились ничтожных результатов, возникает соблазн махнуть рукой на отношения с Россией. Но такой исход никак не может быть допущен. Соединенные Штаты пытались трансформировать Россию, но все попытки оказались неудачными, и, тем не менее, сегодня политика Соединенных Штатов в отношении России имеет определенные цели. В отличие от комедийного сериала "Сайнфелд" (Seinfeld), они не могут быть "шоу ни о чем". Поэтому следует пойти по реалистичному пути и преследовать достижимые - а не направленные на трансформацию - цели. Нужно признать, что существующие противоречия, возможно, не поддаются разрешению, однако ими, тем не менее, следует заниматься. А по многим вопросам мы просто должны смириться с тем фактом, что у США и Росси в этих сферах всегда будут разногласия. И мы можем с этими разногласиями жить, мы можем согласиться на них. Уместно вспомнить слова великого философа и теолога Рейнгольда Нибура (Reinhold Niebuhr) о том, что иногда лучшим вариантом является нахождение "енсовер,шенных решений нерешаемых проблем".

Доклад Румера и Соколски "Тридцать лет политики США в отношении России: Можно ли разорвать порочный круг?" (Thirty Years of U.S. Policy toward Russia: Can the Vicious Circle Be Broken?) публикуется Фондом Карнеги за международный мир (Carnegie Endowment for International Peace).

Румер является директором программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир. Ранее он работал в нескольких исследовательских центрах, а также в аппарате Совета национальной безопасности, в Госдепартаменте и в разведывательном сообществе.

Соколски является приглашенным старшим научным сотрудником Фонда Карнеги за международный мир. Он работал в Госдепартаменте при шести различных администрациях, а в период с 2005 года по 2015 год он входил в состав группы политического планирования этого ведомства. Кроме того, он был старшим научным сотрудником корпорации Rand и Университета национальной обороны (National Defense University). Часто выступает в средствах массовой информации со статьями, посвященными внешней политике Соединенных Штатов.