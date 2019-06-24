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24.06.2019
ТАСС

Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил второй этап заводских ходовых испытаний

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Спуск на воду фрегата "Адмирал Касатонов" на судостроительном заводе "Северная верфь"
Спуск на воду фрегата "Адмирал Касатонов" на судостроительном заводе "Северная верфь".
Источник изображения: © Руслан Шамуков/ТАСС

Командир корабля Иван Рогатин сообщил, что этап испытаний прошел без происшествий и серьезных поломок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" вернулся на предприятие "Северная верфь" после прохождения второго этапа заводских ходовых испытаний. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы предприятия.

"Фрегат "Адмирал флота Касатонов" вернулся на "Северную верфь" с очередного этапа испытаний. Первый серийный фрегат проекта 22350 совершил межбазовый переход из Балтийска на судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург) для подготовки к участию в Международном военно-морском салоне", - говорится в сообщении верфи.

В ходе второго этапа заводских ходовых испытаний сдаточная команда "Касатонова" закрыла более 50% ходовых удостоверений. В частности, завершены плановые испытания главной энергетической установки, проверена работа общекорабельных систем, проведены испытания вооружения и технических средств.

Командир корабля капитан 1-го ранга Иван Рогатин сообщил, что очередной этап испытаний прошел без происшествий и серьезных поломок, все выявлявшиеся замечания устранялись судостроителями и их контрагентами на месте.

"Мы выполним окрасочные работы на корпусе, закроем еще часть удостоверений и будем провожать "Касатонова" на Военно-Морской салон, после чего его ждет участие в Главном военно-морском параде", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Северной верфи" Игорь Пономарева.

"Адмирал Касатонов" - первый в серии и второй построенный на предприятии "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) фрегат проекта 22350. Заложен 26 ноября 2009 года, спущен на воду 12 декабря 2014 года. Его передача флоту запланирована на конец этого года. Первый этап ходовых испытаний прошел в конце 2018 года. Главную ударную мощь фрегатов проекта 22350 составляют два универсальных корабельных стрельбовых комплекса на восемь ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый.

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Продукция
3М-54
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