Британские учёные запатентовали устройство памяти со временем хранения данных в миллиарды лет

В рубрике "Поговорим о науке" "Военное обозрение" представляет данные об изобретении сотрудников Ланкастерского университета Великобритании.

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Учёные создали электронное запоминающее устройство, запатентовав при этом новый вид компьютерной памяти. Соответствующие материалы они опубликовали в издании Scientific Reports. Уникальность нового устройства, как заявляют сами британские учёные, состоит в том, что оно имеет крайне низкий уровень энергопотребления.

Учёные отмечают, что если технологии хранения и обработки больших массивов данных сохранятся до 2025 года, то человечеству придётся тратить на эти нужды около четверти от всей вырабатываемой электроэнергии. Также добавляется, что рост объёма данных происходит "подобно цунами".

Новое устройство памяти сокращает пиковые нагрузки в центрах обработки данных примерно на 20 процентов. Общее энергопотребление при этом сокращается в десятки раз в сравнении с сегодняшним основным видом компьютерной памяти.

Устройство представляет собой реализацию программы поиска "Универсальной памяти", которая десятилетиями занимала ученых и инженеров.

Одним из создателей этого устройства является профессор Манус Хейн отмечает, что созданная универсальная память позволяет хранить и перезаписывать данные с низким уровнем энергопотребления.

Из материала:

Устройство может заменить рынок динамической оперативной памяти (DRAM) за 100 млрд долларов, которая является "рабочей памятью" компьютеров, а также долговременную память на флэш-накопителях. Хотя запись данных в DRAM быстрая и с низким энергопотреблением, данные нестабильны и должны постоянно обновляться, чтобы избежать их потери: это явно неудобно и неэффективно. Flash надежно хранит данные, но запись и удаление выполняются медленно, потребляют много энергии и портят их, что делает их непригодными для рабочей памяти.

Хейн заявил, что его группе удалось объединить две этих технологии, что позволяет хранить и обрабатывать данные при низком уровне энергозатрат.

Профессор:

Наше устройство имеет собственное время хранения данных, которое, по прогнозам, превысит возраст Вселенной, это миллиарды лет. При этом оно может записывать или удаляйте данные, используя в 100 раз меньше энергии, чем DRAM.