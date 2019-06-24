Войти
24.06.2019
Военное обозрение

НАТО готовится признать космос территорией, открытой для военных действий

346
0
0

НАТО стремится признать космос оперативной территорией, открытой для военных действий. Соответствующий документ может быть принят уж в этом году. Об этом информационному агентству Reuters заявили четыре высокопоставленных дипломата.

Источник изображения: topwar.ru

Данный шаг будет предпринят, в частности, для того, чтобы показать президенту США Дональду Трампу, что альянс актуален и адаптируется к новым угрозам после того, как Трамп подписал указ о создании Космических сил США.

Решение должно быть принято в декабре. Саммит лидеров стран НАТО в Лондоне, на котором должен присутствовать Трамп, официально признает то, что сражения могут вестись не только на суше, в воздухе, на море и в компьютерных сетях, но и в космосе.

Есть договоренность, что мы должны закрепить свои позиции в космосе официально, и лондонский саммит - лучшее место, чтобы это сделать.

- заявил высокопоставленный представитель НАТО, участвовавший в обсуждениях. Он также отметил, что хотя принципиально решение принято, идет проработка технических моментов по нему.

НАТО хочет доминировать в космосе

Представители НАТО отрицают, что Североатлантический альянс будет стремиться к военному присутствию в космосе, однако придание космическому пространству нового статуса начнет дискуссию о том, должно ли НАТО в конечном итоге разрабатывать и использовать системы космического вооружения.

Решение объявить космос новым фронтитом обороны может помочь убедить Трампа в том, что Организация стран Североатлантического договора может быть полезным союзником в сдерживании роста Китая как соперничающей военной силы, заявили дипломаты.

Главные противники - Россия и Китай

В то время как страны НАТО владеют 65% спутников в космосе, Китай активно расширяет группировку созвездий коммерческих спутников, которые могут решать широкий спектр задач, начиная от предоставления высокоскоростного интернета самолетам до отслеживания ракет и вооруженных сил на земле.

Помимо этого, Китай разрабатывает орбитальные системы вооружения, и стал первой страной, которая совершила посадку на обратной стороне Луны в прошлом году. Интерес КНР к космосу последовательно растет.

В свою очередь Россия, являясь стратегическим партнером НАТО, сейчас рассматривается многими членами альянса как враждебная сила, к тому же способная вести боевые действия в космосе.

Вы можете вести войну исключительно в космосе, но тот, кто контролирует космос, также контролирует то, что происходит на земле, на море и в воздухе.

-заявил Джейми Ши, бывший сотрудник НАТО, а теперь аналитик Центра друзей Европы в Брюсселе.

Ожидается, что министры обороны стран НАТО согласуют космическую политику на следующей неделе на очередной встрече в Брюсселе. Впрочем, решение об объявлении космоса оперативной территорией обороны пока документально закреплено не будет.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
ИТ
Луна
Похожие новости
22.04.2019
Евростратегическая культура: фикция или реальность
03.04.2018
"Космическая одиссея 2001 года" спустя полвека: что сбылось, а что нет
15.05.2017
Какой будет третья мировая
24.01.2011
"Дракон" пятого поколения встает на крыло
16.02.2007
Два министра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 13:23
  • 5
Электромобили оказались экологичнее дизеля даже с учетом «грязного» электричества
  • 24.06 13:20
  • 38
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 24.06 12:34
  • 6
Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
  • 24.06 11:38
  • 16
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 24.06 11:38
  • 2
Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок
  • 24.06 11:25
  • 56
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 24.06 11:12
  • 1
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
  • 24.06 10:23
  • 17
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 24.06 09:19
  • 1
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 24.06 09:15
  • 3
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 24.06 07:34
  • 1
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 24.06 07:12
  • 2
Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
  • 24.06 01:55
  • 7
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 24.06 01:19
  • 1
Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159
  • 24.06 00:23
  • 1
Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515