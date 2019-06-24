НАТО готовится признать космос территорией, открытой для военных действий
НАТО стремится признать космос оперативной территорией, открытой для военных действий. Соответствующий документ может быть принят уж в этом году. Об этом информационному агентству Reuters заявили четыре высокопоставленных дипломата.
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Данный шаг будет предпринят, в частности, для того, чтобы показать президенту США Дональду Трампу, что альянс актуален и адаптируется к новым угрозам после того, как Трамп подписал указ о создании Космических сил США.
Решение должно быть принято в декабре. Саммит лидеров стран НАТО в Лондоне, на котором должен присутствовать Трамп, официально признает то, что сражения могут вестись не только на суше, в воздухе, на море и в компьютерных сетях, но и в космосе.
Есть договоренность, что мы должны закрепить свои позиции в космосе официально, и лондонский саммит - лучшее место, чтобы это сделать.
- заявил высокопоставленный представитель НАТО, участвовавший в обсуждениях. Он также отметил, что хотя принципиально решение принято, идет проработка технических моментов по нему.
НАТО хочет доминировать в космосе
Представители НАТО отрицают, что Североатлантический альянс будет стремиться к военному присутствию в космосе, однако придание космическому пространству нового статуса начнет дискуссию о том, должно ли НАТО в конечном итоге разрабатывать и использовать системы космического вооружения.
Решение объявить космос новым фронтитом обороны может помочь убедить Трампа в том, что Организация стран Североатлантического договора может быть полезным союзником в сдерживании роста Китая как соперничающей военной силы, заявили дипломаты.
Главные противники - Россия и Китай
В то время как страны НАТО владеют 65% спутников в космосе, Китай активно расширяет группировку созвездий коммерческих спутников, которые могут решать широкий спектр задач, начиная от предоставления высокоскоростного интернета самолетам до отслеживания ракет и вооруженных сил на земле.
Помимо этого, Китай разрабатывает орбитальные системы вооружения, и стал первой страной, которая совершила посадку на обратной стороне Луны в прошлом году. Интерес КНР к космосу последовательно растет.
В свою очередь Россия, являясь стратегическим партнером НАТО, сейчас рассматривается многими членами альянса как враждебная сила, к тому же способная вести боевые действия в космосе.
Вы можете вести войну исключительно в космосе, но тот, кто контролирует космос, также контролирует то, что происходит на земле, на море и в воздухе.
-заявил Джейми Ши, бывший сотрудник НАТО, а теперь аналитик Центра друзей Европы в Брюсселе.
Ожидается, что министры обороны стран НАТО согласуют космическую политику на следующей неделе на очередной встрече в Брюсселе. Впрочем, решение об объявлении космоса оперативной территорией обороны пока документально закреплено не будет.
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