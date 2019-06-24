В РПЦ выступили против освящения оружия массового поражения

Оружие массового поражения не должно освящаться, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Епископ сослался на итоги обсуждения этой темы в рамках комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву, передает РИА "Новости".

По словам Тутунова, недавно была завершена работа над проектом документа, который разрабатывался два года в ответ на заданную президиумом Межсоборного присутствия (совещательного органа РПЦ) тему: "О практике освящения оружия в Русской православной церкви".

"По мнению комиссии, в рамках церковного предания можно говорить о благословении воина на несение воинской службы, на защиту Отечества. При совершении соответствующего последования благословляется и личное оружие, причем именно потому, что оно связано с тем, кому преподается благословение. По этой же причине не должно "освящаться" оружие массового поражения и в целом не личное оружие", – заявил епископ.

Он добавил, что "в этом позиция комиссии расходится с практикой последних лет".

Сообщается также, что до конца июля будут внесены соответствующие редакционные правки, предложенные на комиссии. После документ направят на дальнейшее обсуждение в епархии.

"Напоминаю, что пока он представляет собой лишь мнение членов комиссии и не является "официальным документом", – подчеркнул Тутунов.

Он отметил, что тема непростая, и в ходе работы над документом "мнения, и с большим азартом, высказывались полярные: от утверждения, что церковь вообще не должна благословлять оружие, до защиты практики освящения любого вида вооружения".

В итоге же главной задачей сочли "составить документ, который соответствовал бы многовековой практике церкви, как она отражена в богослужебных и в исторических текстах".

"При этом требовалось осмыслить и новые реалии: с некоторыми видами вооружений церковь в принципе не встречалась до ХХ века и, скорее, даже его второй половины", – заключил епископ.

Наталья Ануфриева