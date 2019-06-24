Иран не стал сбивать нарушивший пространство республики самолет США

Иранские военные не стали сбивать патрульный самолет P8 ВВС США с 35 солдатами на борту, который летел рядом с американским беспилотником, сообщил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение армии Ирана – ред.) Амир Али Хаджизаде.

Он отметил, что воздушное судно также, как и уничтоженный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), нарушил воздушные границы страны, пишет новостной портал Elwehda.

"Мы могли его сбить, но не сделали этого, поскольку, сбив беспилотник, сделали предупреждение американским террористическим силам", —отметил Хаджизаде.

20 июня появилась информация о том, что иранские ВВС сбили американский БПЛА в связи с нарушением воздушного пространства Исламской Республики. В свою очередь, представитель центрального командования США капитан Билл Урбан опроверг сообщения о полетах их беспилотников над территорией Ирана в этот день. По данным Пентагона, инцидент произошел в международном пространстве над Ормузским проливом.

Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана". При этом немного позднее глава Белого дома заявил, что не верит в преднамеренный характер произошедшего, допустив ошибку со стороны иранских военных.

19 июня госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в частном порядке предупредил Тегеран о том, что гибель хотя бы одного американского военнослужащего приведет к немедленному военному ответу со стороны Вашингтона.

Отношения двух стран вновь обострились после решения Трампа разорвать "ядерное соглашение" с Тегераном и возобновить санкционное давление на страну из-за якобы нарушения Ираном условий сделки. В Тегеране подобные действия назвали незаконными и необоснованными.

Очередным витком эскалации стал инцидент в Ормузском проливе, где 13 июня на двух танкерах — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — произошли взрывы. Предположительно, суда были атакованы торпедами. В произошедшем США обвинили Иран. Позднее Пентагон опубликовал фотографии, которые якобы подтверждают причастность Тегерана к атаке на танкеры.