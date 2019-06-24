Американские морпехи тестируют лазерную ПВО

Корпус морской пехоты США объявил о начале тестирования боевых машин CLaWS. Вчера, 20 июня, портал defensenews.com сообщил о том, что КМП США приступил к испытаниям полнофункциональных прототипов.

В Минобороны США указывают, что на разработку прототипа Compact Laser Weapons System (CLaWS) ушёл всего год. Если испытания завершатся успешно, то поставки новых лазерных установок начнутся в очень сжатые сроки.

Лазерная установка CLaWS от Boeing. Источник изображения: defensenews.com

CLaWS представляет собой систему обнаружения и поражения небольших низколетящих беспилотников. В военном ведомстве считают, что засилье недорогих коммерческих дронов, используемых для разведки и атаки, требует существенного пересмотра концепции ПВО, и лазерное оружие может стать решением проблемы.

В военном ведомстве не раскрывают технических деталей о прототипе CLaWS. При этом в прошлом году компания Boeing тестировала на базе бронированного внедорожника JLTV 5-киловаттную лазерную установку, указав, что в течение года её мощность может быть повышена до 10 кВт.