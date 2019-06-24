Хуситы нанесли удар по электростанции в Саудовской Аравии

Йеменская повстанческая группировка "Ансар Алла", относящаяся к движению хуситов, утверждает, что нанесла удар крылатыми ракетами по электростанции Аль-Шукуак в провинции Джизан в Саудовской Аравии.

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В заявлении говорится, что нападение было "законным ответом на агрессию и несправедливую осаду йеменского народа". Представитель группировки добавил, что "впереди ждут ещё большие сюрпризы", которые затронут чувствительные точки Саудовского королевства.

Полковник Турки аль-Малики, представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, подтвердил факт атаки, заявив, что "вражеский снаряд, который еще не был идентифицирован, упал возле опреснительной установки в районе электростанции Аль-Шукуак. В тоже время обстрел не привел к жертвам или разрушениям. Представитель коалиции добавил, что это был "еще один пример действий повстанцев, преднамеренно атакующих гражданские цели".

"Ансар Алла" прямо заявляет, что это была третья по счету атака крылатыми ракетами, первая из которых была направлена против электростанции Барака в Абу-Даби 3 декабря 2017 года, а целью второй был международный аэропорт Абха на юго-западе Саудовской Аравии: его обстреляли 12 июня 2019 года.