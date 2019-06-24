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24.06.2019
ЦАМТО

МНО Филиппин намерено заказать два новых ДВКД

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Десантный корабль-док LD 601 Tarlac ВМС Филиппин
Десантный корабль-док LD 601 Tarlac ВМС Филиппин, прибывший с деловым заходом во Владивосток, 01.10.2018.
Источник изображения: Юрий Смитюк / ТАСС

ЦАМТО, 21 июня. Министерство национальной обороны Филиппин опубликовало запрос о предложении в рамках тендера на поставку двух десантно-вертолетных кораблей-доков (ДВКД) для ВМС страны.

По данным Mintfo.com, одобренный бюджет проекта составляет 5,56 млрд. филип. песо (107 млн. долл.).

В настоящее время на вооружении ВМС Филиппин имеются два десантно-вертолетных корабля-дока класса "Тарлак", построенных на базе разработанного южнокорейской Dae Sun проекта ДВКД класса "Макассар". Корабли были приобретены в рамках первого этапа программы модернизации Вооруженных сил Филиппин ("Первый Горизонт"). Новые ДВКД планируется построить в рамках второго этапа этой программы ("Второй Горизонт"). При этом, как минимум, один из кораблей должен быть построен на территории Филиппин.

Согласно требованиям МНО Филиппин, каждый из двух приобретаемых ДВКД должен оснащаться четырьмя многоцелевыми десантными катерами (LCU) и четырьмя надувными шлюпками с жестким корпусом (RHIB). Срок поставки кораблей не должен превышать 1095 суток со дня вступления контракта в силу. Выбранный подрядчик также должен обеспечить логистическую поддержку поставленных ДВКД.

Как предполагается, водоизмещение каждого ДВКД составит не менее 7000 т, длина – не менее 120 м, максимальная ширина – не менее 21 м.

Вскрытие конвертов с предложениями запланировано на 4 июля 2019 года.

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Страны
Филиппины
Южная Корея
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