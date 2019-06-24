Рельсотрон. Китайцы "сделали" американцев и британцев

Китайский ВПК взял вершину, так и оставшуюся недосягаемой для англосаксов

Китай осуществил успешные морские испытания электромагнитной пушки – рельсотрона.

Напомним, ресльсотрон – это специальное устройство для разгона снаряда электромагнитной силой. Снаряд движется между двумя контактными рельсами и разгонятся до огромной скорости, обеспечивающей ему высокую дальность полета и огромную разрушительную силу. Поскольку это оружие достаточно габаритное, а для его работы нужно значительное количество электроэнергии, рельсотроны рассматривали, прежде всего, как вооружение крупных боевых кораблей, чьи мощные силовые установки могут обеспечить их работу.

В соответствии с этим, инновационная установка для проведения испытаний была смонтирована на борту китайского десантного корабля Type 072-III "Хайяншань" водоизмещением семь тысяч тонн.

Первоначально на пришвартованном у причала судне было проведено около пятидесяти тысяч тестов бортовых систем, включая и установку импульсной подачи постоянного тока.

Затем корабль вышел в Восточно-Китайское море и провел там стрельбы. Таким образом, Китай стал первой державой в мире, которая установила рельсотрон на корабль и приступила к практическим испытаниям, сделав то, что так и не сумели осуществить американцы.

Напомним, в 2005 году два оружейных концерна - американский General Atomics и британский BAE Systems, получили заказ на создание рельсотрона для новых кораблей ВМС США.

Инновационной разработкой планировалось оснастить серию новейших стелс-эсминцев "Замволт". Корабельные испытания рельсотронов должны были пройти в 2015 году, однако уже в 2011 году стало ясно, что проект пробуксовывает, когда первый эсминец "Замволт" начал строиться без электромагнитных пушек. И без них он был спущен на воду в 2013 году.

Однако General Atomics и BAE Systems продолжили осваивать средства из американского военного бюджета, несмотря на то, что вопрос применения создаваемого ими оружия стал не совсем ясен. Объем освоения к концу 2017 года достиг 500.000.000 $. При этом до реальных испытаний дело так и не дошло. После чего Конгресс США прекратил ассигнование работ на этом направлении.

В соответствующем документе парламентарии констатировали, что разработчики за 12 лет не выполнили технического задания по трем важнейшим показателям, не сумев обеспечить: дистанцию огня не менее 160 км; начальную скорость снаряда около 8.000 км/час; скорострельность в 10 выстрелов в минуту.

Все работы по созданию электромагнитной пушки были свернуты, а сама идея признана порочной и бесперспективной. И вот теперь китайцы опровергают это утверждение, продвинувшись без особого напряжения на тот уровень, который для американских и британских разработчиков так и остался недосягаемым, несмотря на колоссальные финансовые затраты.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",