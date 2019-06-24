Войти
24.06.2019
Военно-промышленный курьер

Рельсотрон. Китайцы "сделали" американцев и британцев

975
0
0

Китайский ВПК взял вершину, так и оставшуюся недосягаемой для англосаксов

Китай осуществил успешные морские испытания электромагнитной пушки – рельсотрона.

Напомним, ресльсотрон – это специальное устройство для разгона снаряда электромагнитной силой. Снаряд движется между двумя контактными рельсами и разгонятся до огромной скорости, обеспечивающей ему высокую дальность полета и огромную разрушительную силу. Поскольку это оружие достаточно габаритное, а для его работы нужно значительное количество электроэнергии, рельсотроны рассматривали, прежде всего, как вооружение крупных боевых кораблей, чьи мощные силовые установки могут обеспечить их работу.

В соответствии с этим, инновационная установка для проведения испытаний была смонтирована на борту китайского десантного корабля Type 072-III "Хайяншань" водоизмещением семь тысяч тонн.

Первоначально на пришвартованном у причала судне было проведено около пятидесяти тысяч тестов бортовых систем, включая и установку импульсной подачи постоянного тока.

Затем корабль вышел в Восточно-Китайское море и провел там стрельбы. Таким образом, Китай стал первой державой в мире, которая установила рельсотрон на корабль и приступила к практическим испытаниям, сделав то, что так и не сумели осуществить американцы.

Напомним, в 2005 году два оружейных концерна - американский General Atomics и  британский BAE Systems, получили заказ на создание рельсотрона для новых кораблей ВМС США.

Инновационной разработкой планировалось оснастить серию новейших стелс-эсминцев "Замволт". Корабельные испытания рельсотронов должны были пройти в 2015 году, однако уже в 2011 году стало ясно, что проект пробуксовывает, когда первый эсминец "Замволт" начал строиться без электромагнитных пушек. И без них он был спущен на воду в 2013 году.

Однако General Atomics и BAE Systems продолжили осваивать средства из американского военного бюджета, несмотря на то, что вопрос применения создаваемого ими оружия стал не совсем ясен. Объем освоения к концу 2017 года достиг 500.000.000 $. При этом до реальных испытаний дело так и не дошло. После чего Конгресс США прекратил ассигнование работ на этом направлении.

В соответствующем документе парламентарии констатировали, что разработчики за 12 лет не выполнили технического задания по трем важнейшим показателям, не сумев обеспечить: дистанцию огня не менее 160 км; начальную скорость снаряда около 8.000 км/час; скорострельность в 10 выстрелов в минуту.

Все работы по созданию электромагнитной пушки были свернуты, а сама идея признана порочной и бесперспективной. И вот теперь китайцы опровергают это утверждение, продвинувшись без особого напряжения на тот уровень, который для американских и британских разработчиков так и остался недосягаемым, несмотря на колоссальные финансовые затраты.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
США
Продукция
Zumwalt
Компании
BAE Systems
General Atomics
Проекты
Рельсотрон
Похожие новости
12.12.2017
И так сойдет
12.10.2017
Китайцы объявили о создании технологий рельсотрона
07.10.2015
Идеи из «Звездных войн»
07.02.2012
Американские рельсовые пушки: фантастическое оружие для кораблей будущего
02.02.2012
Американцы все ближе к созданию "оружия будущего": готовят выпуск военно-морских рельсотронов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 13:31
  • 6
Электромобили оказались экологичнее дизеля даже с учетом «грязного» электричества
  • 24.06 13:20
  • 38
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 24.06 12:34
  • 6
Появились первые кадры применения ракеты повышенной мощи и дальности для ударного вертолёта Ми-28НМ
  • 24.06 11:38
  • 16
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 24.06 11:38
  • 2
Минобороны объявило тендер на утилизацию несколько эсминцев и подлодок
  • 24.06 11:25
  • 56
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 24.06 11:12
  • 1
Не наша война: что делать России при конфликте США и Ирана
  • 24.06 10:23
  • 17
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 24.06 09:19
  • 1
NZZ (Швейцария): через какие очки нужно смотреть на Россию?
  • 24.06 09:15
  • 3
Почему буксует создание отечественного среднего транспортного самолета
  • 24.06 07:34
  • 1
Пролетел над авианосцем: Испания испугалась маневра Су-24
  • 24.06 07:12
  • 2
Васильева не согласна, что школа военизируется из-за "Юнармии"
  • 24.06 01:55
  • 7
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 24.06 01:19
  • 1
Филиппины получили два противолодочных вертолета AW159
  • 24.06 00:23
  • 1
Индонезия стала стартовым заказчиком самолетов-амфибий CL-515