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24.06.2019
Российская газета

Шквал огня: БМП-1 вооружили скорострельной 23-мм пушкой в Ираке

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Источник изображения: rg.ru

Иракские военные провели модернизацию советской боевой машины пехоты БМП-1. По всей видимости, их не устраивали возможности устаревшего 73-мм орудия 2А28 "Гром" и они решили заменить его более скорострельной автоматической пушкой.

Выбор остановили на 23-мм 2А14 широко распространенной зенитной установки ЗУ-23-2. Она может уничтожать различные цели, в том числе и легкобронированные, на дистанции до 2000 м. Скорострельность - 800-1000 выстрелов в минуту.

Орудие достаточно компактное, оно весит всего 76 кг, его полная длина составляет около двух метров.

Первые эксперименты в этом направлении начались еще весной прошлого года. Тогда были обнародованы фотографии "копейки", вооруженной 2А14.

В первоначальном варианте доработки были минимальными, но испытания, по всей видимости, заставили провести более существенную модернизацию башни. На ней появился так называемый "горб", в который загружается боекомплект. Также снаружи установили модуль с тепловизионным прицелом.

Предполагается, что если испытания пройдут успешно, то другие БМП-1 будут переделаны аналогичным образом. Возможно, будут предприняты меры по усилению бронезащиты.

Кроме боевых машин пехоты, в Ираке также модернизируются средние Т-55. Недавно стало известно о появлении модификации Al Kafel-1. После первого показа некоторые эксперты посчитали его лишь макетом. Однако, судя по появившимся видеокадрам, танк не только хорошо перемещается, но и ведет прицельный огонь из своей 100-мм пушки как днем, так и ночью.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Продукция
2A28
БМП-1
Т-55
Шквал
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