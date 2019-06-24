Российские "Искандеры" проедут на параде в Минске

[b]Минск. 21 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Парадные расчеты Западного военного округа прибыли в Минск для участия в параде по случаю Дня независимости Белоруссии, сообщили в министерстве обороны страны.

"Прибыли пеший и механизированный парадные расчеты", - отметили в Минобороны.

По информации ведомства, пеший парадный расчет представлен личным составом гвардейской Кантемировской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.

В составе механизированной колонны от Российской Федерации пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" и бронетранспортеры БТР-82А.

В воздушном параде примут участие прибывшие накануне российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 от бригады армейской авиации Западного военного округа.

Белоруссия отмечает День независимости 3 июля.

"Искандер-М" - современный комплекс, которым оснащаются ракетные бригады сухопутных войск РФ.

Ракета комплекса может нести ядерную боевую часть.

По официальным данным, "Искандер-М" способен поражать цели на дальности до 500 км. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

2 февраля США приостановили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".