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24.06.2019
Интерфакс-АВН

Военачальники стран ОДКБ обсудили угрозы военной безопасности Центральной Азии

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ОДКБ
Совещания министров обороны стран – членов ОДКБ.
Источник изображения: www.mil.ru

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Начальники Генеральных штабов стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании Военного комитета обсудили ситуацию в центральноазиатском регионе.

"В ходе заседания делегации обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке и характере вызовов и угроз военной безопасности в центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ, а также обсудили вопросы совершенствования войск (Коллективных сил) Организации", - сообщил в пятницу журналистам председательствовавший на заседании сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Также в ходе заседания делегации Генеральных штабов стран ОДКБ рассмотрели комплекс вопросов, касающихся участия военнослужащих Вооруженных сил государств членов ОДКБ в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Герасимов Валерий
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