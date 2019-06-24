Военачальники стран ОДКБ обсудили угрозы военной безопасности Центральной Азии

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Начальники Генеральных штабов стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании Военного комитета обсудили ситуацию в центральноазиатском регионе.

"В ходе заседания делегации обменялись мнениями о складывающейся военно-политической обстановке и характере вызовов и угроз военной безопасности в центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ, а также обсудили вопросы совершенствования войск (Коллективных сил) Организации", - сообщил в пятницу журналистам председательствовавший на заседании сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Также в ходе заседания делегации Генеральных штабов стран ОДКБ рассмотрели комплекс вопросов, касающихся участия военнослужащих Вооруженных сил государств членов ОДКБ в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.