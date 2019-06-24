"10 лет готовятся к войне": как НАТО защищается от России

НАТО обвинил Россию в разрушении "архитектуры безопасности"

В НАТО заявили, что Россия пытается "разрушить" архитектуру европейской безопасности и уже более десяти лет "готовится к войне" с США. В связи с этим аналитики альянса считают необходимым разместить дополнительные американские войска в странах Балтии. При этом в России неоднократно отмечали, что подобные заявления - лишь оправдание увеличения НАТО своего военного контингента у российских границ.

В Оборонном колледже НАТО заявили, что Россия пытается "разрушить" архитектуру европейской безопасности. Способом достижения этой цели могут стать балтийские государства, говорится в докладе организации.

"Последние десять лет Россия ясно дает понять, что предпринимает попытки подорвать европейскую архитектуру безопасности. Военный конфликт между НАТО и Россией маловероятен, но исключать такой вариант нельзя", - полагают аналитики Североатлантического альянса.

По мнению специалистов оборонного колледжа НАТО, Россия якобы "готовится к войне" с Соединенными Штатами уже более десяти лет. Авторы документа обратили внимание на то, что во время военных учений 2009 года "Запад" российская сторона якобы имитировала ядерное нападение на Польшу. По мнению аналитиков, в целом за последнее время военные учения РФ стали "более масштабными и изощренными". К тому же, Москва вложила существенные средства в оборонную реформу и повышение боеготовности, отметили эксперты.

Они также подчеркнули, что в случае конфликта в Прибалтике у России есть значительные преимущества перед альянсом из-за ее географического положения.

Специалисты также напомнили о формуле "Четыре тридцатки", которую альянс утвердил на Брюссельском саммите 2018 года. В соответствии с ней НАТО сможет в течение 30 дней развернуть войска в составе 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий. Заместитель генсека НАТО Роуз Готтемеллер ранее заявляла, что эти силы могут быть стянуты со всех стран, чтобы поддержать размещенных в Прибалтике и Польше военных организации.

Впрочем, сотрудники Оборонного колледжа признали, что в предполагаемой войне с Россией такой подход может оказаться неэффективным.

"Проблема данной инициативы в том, что нет никаких оснований полагать, будто война между НАТО и Россией продлится так долго или не перейдет в ядерную фазу раньше 30-дневного срока. Исходя из того, что в экономическом плане Россия намного уступает НАТО, ей необходимо достигать своих целей быстро", - пояснили в докладе.

Чтобы усилить меры по сдерживанию России, военный блок считает необходимым разместить дополнительные американские войска в странах Балтии. Кроме того, по мнению специалистов, стоит обеспечить морское и воздушное присутствие.

"Поскольку Вооруженные силы РФ противопоставляют себя ВС США, отсутствие в странах Балтии американских войск крайне негативно скажется на сдерживающем потенциале НАТО", - отметили в Оборонном колледже.

Подобные заявления звучат со стороны альянса довольно часто. Глава российского МИДа Сергей Лавров уверен, что они, в первую очередь, направлены на оправдание развертывания военного контингента возле российских границ. Кроме того, он называл их целью "нагнетание русофобии в отношениях между Россией и НАТО".

"Обвинения нас в том, что мы чуть ли не готовимся напасть на Прибалтику, Польшу и всех остальных, - только в воспаленном мозгу такие идеи и могут возникать. Но, тем не менее, такие воспаленные мозги нашлись. Более того, нашлись такие, куда эти идеи проникли. На этой абсолютно фейковой логике происходит совершенно реальное развертывание тяжелых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Российской Федерацией", - подчеркнул министр.

В начале недели министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Polskie Radio заявил, что в стране будут созданы шесть точек, где разместятся военнослужащие США.

Это предусматривает достигнутое между республикой и Соединенными Штатами соглашение о расширении американского военного присутствия на польской территории. По словам министра, точную локализацию определят обе стороны.

"Важно усилить восточный фланг НАТО, а значит, и восточный фланг нашей страны, чтобы сдерживать возможного агрессора", - подчеркнул Блащак.

Глава польского оборонного ведомства также напомнил о создании дивизионного командования, которому будут подчиняться войска Соединенных Штатов на восточном фланге НАТО. Достигнутые в Вашингтоне договоренности он назвал "несомненным успехом", так как теперь потенциальный захватчик будет понимать, что "нападение на Польшу" приведет не к локальному, а к глобальному конфликту.

В конце апреля Сергей Лавров обращал внимание, что увеличение численности американского контингента на польской территории противоречит Основополагающему акту Россия - НАТО.

Помимо размещения военного контингента НАТО в Прибалтике, аналитики альянса также решили, что балтийские государства должны повысить свои оборонные расходы в рамках НАТО до уровня более чем 2% от ВВП.

Они привели в пример Литву, которая пообещала увеличить траты до 2,5% от ВВП к 2030 году.

В докладе подчеркнули, что взносы членов НАТО - единственный аспект, интересующий президента США Дональда Трампа. Там отметили, что при недостаточном прогрессе на пути к этой цели американская сторона вполне могла бы выйти из альянса, что означало бы конец организации.

Лидия Мисник