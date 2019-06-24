Почти миллиард на войну: конгресс США одобрил помощь Украине
Украина получит от США еще $700 млн
Конгрессмены США одобрили предоставление Украине материальной помощи на $700 млн в 2020 году. Из бюджета Пентагона будет выделено $250 млн на обеспечение украинской нацбезопасности. На летальное оружие для обороны пойдет пятая часть этой суммы. Остальные деньги Киеву выделит Госдеп и другие американские ведомства.
Материальную поддержку Украине на сумму почти в $700 млн одобрила палата представителей США. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Вашингтоне, передает RT.
"Палата представителей конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Госдепартамента, агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год", - отмечается в сообщении украинской дипмиссии.
В рамках программы "Международное военное финансирование" Госдеп и агентство США по международному развитию потратят на Украину еще $445,7 млн. Теперь законопроекты должен одобрить сенат США, после чего их отправят на подпись американскому президенту Дональду Трампу.
Двумя днями ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призвал Киев покупать оружие и военную технику у Вашингтона. "Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что они [власти Украины] намерены это сделать", - подчеркнул Волкер. При этом он не уточнил, какие именно вооружения украинская сторона собирается закупить у Вашингтона и сколько средств Киев планирует на это потратить.
По словам Волкера, приоритетными являются поставки антиснайперских систем Barrett M82 и противотанковых комплексов Javelin. "Глядя в будущее, нам надо рассмотреть отправку на Украину систем ПВО, прибрежной обороны Все они очень важны", - подчеркнул американский дипломат.
В разговоре с ФАН военный эксперт Дмитрий Родионов заявил, что Украина попала в "клуб друзей США", которые обязаны покупать американское оружие.
"Все, кто входит в этот "клуб", обязаны покупать все американское. По-другому никак. Второе ключевое слово - "покупать". Пусть никого не смущают ежегодно выделяемые миллионные суммы на военную "помощь" Украине. Американцы ничего никому не дают просто так. Они дают вам в долг деньги, на которые вы должны у них что-то купить", - заявил он.
В марте Госдеп одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на десятки миллионов долларов.
"Государственный департамент принял решение одобрить потенциальную продажу Украине противотанковых комплексов Javelin ориентировочной стоимостью $47 млн", - говорится в сообщении.
В оборонном бюджете США на уходящий 2019 финансовый год Россия обвиняется в нарушении договора РСМД. Не забыты в американском оборонном бюджете и новые партнеры США в Восточной Европе, в частности Украина и Грузия.
Согласно документу, на военную помощь Украине выделяется $250 млн (больше на $50 млн, чем в 2018 году), что будет включать и поставки "летальных вооружений".
Ранее администрация Трампа уже начала поставки на Украину противотанковых комплексов Javelin. Уже несколько лет ведется программа подготовки украинских военнослужащих американскими военными инструкторами.
Поддержку со стороны США связывают в Киеве с "российской агрессией". Официально вступивший 20 мая в должность президента Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкции в отношении России. На встрече с представителями Соединенных Штатов в Киеве он обсудил вопрос противодействия России, сообщила пресс-служба главы государства. В сообщении отмечается, что "США являются мощным и очень серьезным партнером Украины" и Киев без американской помощи не сможет "преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму", передает НСН.
При этом Москва отрицает обвинения в агрессии, а Киев признавал, что юридически не может доказать присутствие российских военных в Донбассе. В ОБСЕ также признали, что российских вооруженных сил на Украине не замечено.
Иван Апулеев
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