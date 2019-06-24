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24.06.2019
Военное обозрение

В Париже показали полёт A330neo и подтвердили заморозку контракта с Ираном

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На международном авиасалоне в Париже подтвердилась информация о том, что Airbus снова отказал Ирану в реализации контракта на поставку в эту страну 28 широкофюзеляжных авиалайнеров Airbus A330neo. Соглашение, в котором европейцы обязались поставлять Тегерану такие пассажирские самолёты, было подписано сторонами в 2016 году – почти за два года до первого полёта этого лайнера.

Источник изображения: Airbus/P.Pigeyre

Затем, руководствуясь необходимостью поддерживать антииранские санкции, европейская компания объявила о заморозке контракта. Однако дала понять, что поставки всё же могут начаться. Теперь же, когда отношения между США и Ираном накалены до предела, Европа (и конкретно "Эйрбас") берёт под козырёк и объявляет Тегерану о продлении заморозки контракта.

В это самое время во Франции демонстрируется этот авиалайнер от Airbus. В различных модификациях он вмещает от 260 до 300 пассажиров, дальность перелёта составляет до 13,4 тыс. км. Самолёт оснащён двумя мощными двигателями.

На авиасалоне лайнер осуществил демонстрационный полёт. Пилоты продемонстрировали "поведение" самолёта при осуществлении разворота, наборе высоты.

Зрители авиасалона отметили, что для самолёта со столь внушительными размерами он не издаёт громкого шума.

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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Франция
Компании
Airbus
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