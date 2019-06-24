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24.06.2019
Военное обозрение

На форуме "Армия-2019" покажут напечатанный на 3D-принтере танк

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Российский Т-90МС, созданный на на 3D-принтере, представят на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) "Армия-2019". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой "Уралвагонзавода".

Источник изображения: topwar.ru

"Уралвагонзавод" собирается презентовать танк, напечатанный посредством 3D-принтере. Как говорится в сообщении пресс-службы завода, Т-90МС был создан с применением этой новейшей технологии по оригинальным чертежам разработчика - АО "УКБТМ".

Презентация пройдет на стенде УВЗ в рамках V Международного военно-технического форума "Армия-2019". Всего же завод запланировал показать около 20 образцов военной техники.

УВЗ представит более 20 образцов техники

Помимо уникального образца Т-90МС, на форум должны привезти модернизированную версию танка Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом. Будет представлена боевая машина поддержки танков БМПТ-72, а также двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ.

Часть образцов военной техники засекречена и будет демонстрироваться на закрытых показах. В свою очередь, Т-72Б3 и БМП-1АМ, ДТ-10ПМ, а также иные образцы техники будут доступны зрителям в рамках открытого динамического показа.

ЦНИИ "Буревестник", входящий в ту же корпорацию "Ростех", что и УВЗ, планирует представить натурный образец 57-мм автоматической облегченной артиллерийской установки АУ-220М.

Т-90МС является экспортной версией танка Т-90М. Презентация танка была организована на многих площадках, в том числе на выставке вооружений IDEX-2019, проходившей в феврале в Объединенных Арабских Эмиратах.

На Т-90МС установлена перспективная модульная динамическая защита 3-го поколения. Она обеспечивает всеракурсную защиту, способную эффективно противостоять большинству современных противотанковых средств.

Двигатель танка турбодизельный. Он обеспечивает высокие маневренность и скоростные характеристики. Компьютеризированный комплекс, установленный на рабочем месте водителя, контролирует параметры работы как двигателя, так трансмиссии.

По словам генерального директора ОАО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" Андрея Терликова, танк способен эффективно работать как в условиях классических боевых операций, когда противником выступает высокотехнологическое государство или союз таковых, так и в условиях локальных конфликтов с размытой линией боевых действий.

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