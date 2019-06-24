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24.06.2019
Военное обозрение

Представлен малый морской разведчик DA62-MSA

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Австрийская компания Diamond Aircraft представила на Парижском авиасалоне, который проходит в настоящее время, новый вариант легкого самолета морской разведки, который был создан на базе DA62.

Источник изображения: https://www.janes.com

Новая машина получила обозначение DA62-MSA. Ее разработку осуществлялась совместно с итальянским предприятием Leonardo. Самолет оснащен набором мониторинга, наблюдения и разведки ISR.

Базовый состав оборудования самолета подразумевает установку сверхлегкого радара Gabbiano TS и системы EO / IR. Радиолокатор Gabbiano позволяет самолету выполнять разведывательные операции по объектам, размещенным как на земле, так и в морской акватории.

Предусматривается картирование высокого разрешения и выдача характеристик цели. Опциональные сенсорные системы, которые могут быть встроены в платформу, включают систему радиоэлектронной поддержки SAGE от "Леонардо" и средство перехвата радиосигналов Spider.

Самолет имеет максимальную взлетную массу 2300 кг и рабочее время до восьми часов.

Как пояснил менеджер по продажам Diamond Aircraft Майкл Нейфингерл, компания намерена найти рынки сбыта в странах Африки, Азии и Южной Америки, которые нуждаются в экономных системах морской воздушной разведки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Италия
США
Компании
Leonardo
TUBITAK
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