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24.06.2019
ТАСС

В NASA заканчивают сборку нового марсохода

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Марсоход Opportunity
Марсоход Opportunity.
Источник изображения: © NASA

Аппарат отправится на Марс в 2020 году

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) завершили монтаж подвески и шести колес на новом марсоходе Mars 2020 Rover, который планируется десантировать на поверхность Марса зимой 2021 года. Об этом сообщила в четверг Лаборатория реактивного движения (ЛРД) в Пасадине (штат Калифорния), где проводятся все работы.

"Вот теперь это настоящий марсоход", - отметил один из руководителей программы создания Mars 2020 в ЛРД Дэвид Грюел. "Он с подвесной системой не только выглядит как настоящий марсоход, но и готов для интеграции с важнейшими составляющими, если смотреть в зеркало заднего вида", - продолжал он, добавив, что у шестиколесной научной лаборатории не предусмотрено зеркал заднего вида.

Как информировала ЛРД, каждое колесо диаметром 52,5 см изготовлено из алюминия и насчитывает 48 грунтозацепов для увеличения проходимости. Штанги и рычаги подвесной системы для большей прочности выполнены из титана. Каждое колесо снабжено мотором, передняя и последняя пары снабжены рулевой системой для того, чтобы Mars 2020 мог совершать оборот на 360 градусов, не сдвигаясь с места.

Марсоход рассчитан на движение по поверхности с наклоном до 45 градусов. Специалисты NASA, однако, будут подбирать маршрут таким образом, чтобы данный показатель не превышал 30 градусов. В ближайшие недели в ЛРД займутся установкой механической руки-манипулятора, мачты с камерой и системы забора образцов грунта.

Марсоход достигает в длину примерно 3 м без учета руки-манипулятора, его ширина - 2,7 м, а высота - 2,2 м. Масса аппарата составляет 1050 кг. Для запуска Mars 2020 с космодрома на мысе Канаверал в июле 2020 года планируется использовать ракету-носитель Atlas V.

Посадку аппарата на Марсе предполагается осуществить 18 феврале 2021 года в кратере Джезеро диаметром 45 км. Он находится в западной части Равнины Исиды, севернее марсианского экватора. Одна из главных задач марсохода - поиск следов жизни на Марсе, исследование геологического строения Марса и состава его атмосферы.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
США
Продукция
Atlas V
Компании
NASA
Проекты
2020-й год
Марс
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