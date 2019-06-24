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24.06.2019
Интерфакс-АВН

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H выполнили полеты вблизи Ирана

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Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Boeing B-52H Stratofortress 7

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - На фоне угрозы США нанести удар по целям в Иране два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress в пятницу совершили полеты над Персидским заливом, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Бомбардировщики способные нести, в том числе крылатые ракеты большой дальности, поднимались с авиабазы Эль-Удейд в Катаре. В полете их сопровождали американские истребители F-15.

В воздушном пространстве над Персидским заливом также зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V, предназначенного для перехвата и анализа радиопереговоров, вскрытия дислокации, состава, режимов работы и характеристик радиоэлектронных средств управления войсками, ПВО и авиации противника на дальности в несколько сотен километров. Самолет также базируется в Эль-Удейд.

Как сообщила газета New York Times, ссылаясь на информированные источники, президент США Дональд Трамп в четверг санкционировал нанесение удара по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский разведывательный беспилотник RQ-4A в районе Ормузского пролива, однако отменил операцию в последний момент.

"Официальные лица сообщили, что изначально президент одобрил нанесение удара по таким иранским целям, как радары и ракетные батареи", - говорится в сообщении издания.

"Операция уже была в начальной стадии, но была остановлена. Самолеты находились в воздухе, корабли встали на позиции, однако ни одна ракета еще не была пущена, когда поступил приказ об отзыве, сообщил официальный представитель", - отметила газета.

Издание пишет, что "еще в 19:00 (по вашингтонскому времени, 02:00 мск в пятницу) военные и дипломатические представители после интенсивных дискуссий и споров в Белом доме, в которых приняли руководящие лица из Совета нацбезопасности и лидеры конгресса, ждали нанесения удара".

Как отметила New York Times, "не ясно, просто ли господин Трамп изменил свое мнение о нанесении удара или же администрация изменила курс из-за логистики или стратегии, также неясно, могут ли атаки все же быть осуществлены".

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